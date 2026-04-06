"מענק מעסיק": ביטוח לאומי בהודעה חשובה לציבור

בעיצומו של החג וברקע הימשכות המלחמה מול איראן, ביטוח לאומי מפרסם הבוקר הודעה חשובה לציבור

הונאת רשת חדשה המנצלת את שמו של הביטוח הלאומי הופצה במהלך ימי החג האחרונים, כך מזהירים היום (שני) בארגון. בהודעה דחופה שיצאה מטעם הביטוח הלאומי, קוראים לציבור לעצור ולבדוק היטב כל מסרון המתקבל בטלפון הנייד לפני שמשאירים פרטים אישיים.

על פי הדיווח, הרמאים מנסים להשתדרג יחד עם הטכנולוגיה ומפיצים הודעות המבטיחות "מענק מעסיק" – מונח שאינו קיים כלל במערכות הביטוח הלאומי. "תעצרו רגע ותבדקו אם ההודעה שקיבלתם הגיונית או לא", נמסר מהארגון, "הודעה זו לא נשלחה מטעמנו. לא ללחץ, לא להפיץ ולא להשאיר פרטים".

סימני האזהרה: איך תזהו פישינג?

בביטוח הלאומי פרסמו מדריך קצר שיעזור לכם להבחין בין הודעה אמיתית לניסיון עוקץ:

שם השולח: הודעה אמיתית תגיע תמיד מהכתובת המזוהה BituahLeumi .

סיומת הכתובת: קישורים רשמיים יסתיימו תמיד ב- Gov.il .

האזור האישי: כל עדכון רשמי שנשלח אליכם יופיע במקביל גם בלשונית "מכתבים" באזור האישי שלכם באתר הביטוח הלאומי.

פרטי אשראי: הביטוח הלאומי מבהיר באופן חד-משמעי כי הוא לעולם לא מבקש פרטי כרטיס אשראי דרך מסרונים (SMS).

דיווח למערך הסייבר

עוד נמסר כי הביטוח הלאומי כבר דיווח למערך הסייבר הלאומי על ניסיונות ההונאה הללו כבר בערב החג. במידה ואתם לא בטוחים לגבי הודעה שקיבלתם, ניתן לוודא את אמינותה דרך מוקד השירות בטלפון 6050* או באמצעות הצ'אט האנושי באתר הרשמי.

"ככל שהעולם הטכנולוגי מתפתח כך גם הרמאים מנסים להשתדרג", סיכמו בביטוח הלאומי, "שמרו על עצמכם גם ברשת".