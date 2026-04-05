העיתונאי הבכיר: "מה זיו אגמון יודע על שרה נתניהו?!"

העיתונאי הבכיר התייחס להודעת נתניהו בה הוא מסר כי הוא מקבל את התנצלותו של זיו אגמון וכי הוא יישאר בתפקידו - מאז הוא הספיק לחזור בו, אך העיתונאי אמר: "בסוף הסיפור הוא מה זיו אגמון יודע על בנימין ושרה נתניהו. בעיקר על שרה"

העיתונאי והמגיש ברק סרי, התייחס הערב (ראשון) להודעת ראש הממשלה נתניהו, שתחילה טען כי הוא מקבל את התנצלותו של דוברו זיו אגמון וכי הוא יישאר בתפקידו, אך לאחר מכן אמר שייכנס מחליף במקומו בימים הקרובים.

סרי אמר בדבריו: "בסוף הסיפור הוא מה זיו אגמון יודע על בנימין ושרה נתניהו. בעיקר על שרה. הם כנראה מפחדים ממנו, מפחדים ממה שהוא יודע, מה שנמצא בנייד שלו. מנסים לסדר לו ג'וב במקום אחר ומתקשים".

נזכיר כי נתניהו פרסם: "זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה למשרד ראש הממשלה".