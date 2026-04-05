נבהל מהביקורת? נתניהו הודיע על מחליף לזיו אגמון

זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו אמר כי הוא קיבל את התנצלות זיו אגמון וכי הוא יישאר בתפקידו - נתניהו חזר בו וטען כי מצא מחליף לאגמון

זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הודיע כי הוא מקבל את התנצלותו של דוברו זיו אגמון - הוא מודיע כי בימים הקרובים ייכנס מחליפו לתפקיד.

‏בהודעתו מסר נתניהו: ״זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה למשרד ראש הממשלה״.

מוקדם יותר היום אמר נתניהו: ״קיבלתי את התנצלותו של זיו אגמון. הדברים שיוחסו לו לא היו צריכים להיאמר, וטוב שנאמרה עליהם התנצלות ברורה. בעת הזאת מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים כבדים, והאחריות מחייבת יציבות ורציפות תפקודית.





אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון. מתוך ההיכרות העמוקה שלי עם פועלו, מקצועיותו ונאמנותו למדינה, ביקשתי ממנו להמשיך בתפקידו עד שיימצא לו מחליף ראוי״.

עוד מסר נתניהו: ״בליל הסדר אנו פותחים את הדלת ואומרים: “כל דכפין ייתי וייכול”. המילים הללו מזכירות לנו כי עם חזק הוא עם שיודע לעמוד על עקרונותיו, אך גם לפתוח את ליבו, למחול ולסלוח.

הדברים נאמרו. ההתנצלות התקבלה. הציבור שמע. כעת האחריות של כולנו היא להניח את הנושא מאחורינו ולהמשיך יחד קדימה, למען ביטחון ישראל ואחדות העם. בעוצמה משותפת ובאחדות עמנו, נמשיך יחד לנצח״.

לאחר הודעתו הראשונה, ח״כים רבים מהליכוד תקפו את נתניהו וטענו כי הם לא יתנו לזה לקרות.