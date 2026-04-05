ח״כ ראשון מהליכוד נגד נתניהו: לא ניתן לזה לקרות!

חבר הכנסת משה סעדה, התייחס היום (ראשון) להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו, להשאיר בתפקידו את דוברו זיו אגמון אחרי ההתבטאויות הקשות שלו נגד מזרחיים, ח״כים מהליכוד ונתניהו עצמו.

‏בדבריו כתב סעדה: ״לא ניתן לנרמל את התנהלותו של זיו אגמון וגם לא באופן זמני. הוא פעל כמו שצריך בכך שהתנצל ולקח אחריות, אך הוא לא יכול לשמש בתפקיד ציבורי ייצוגי ומשמעותי אפילו לא יום אחד, גם לאחר התנצלותו״.

בהמשך השר עמיחי שיקלי תקף גם הוא ואמר: ״‏זיו אגמון לא ראוי לתפקיד ראש סגל! זה היה נכון טרום חשיפת האמירות האומללות שלו, וזה נכון שבעתיים אחרי שנחשפו האמירות העלובות שלו. לטובת הצלחתך רה״מ ולטובת הצלחת התנועה שים בעמדה הקריטית הזו אדם ראוי ללא רבב״.

נזכיר כי מוקדם יותר היום נתניהו מסר: ״קיבלתי את התנצלותו של זיו אגמון. הדברים שיוחסו לו לא היו צריכים להיאמר, וטוב שנאמרה עליהם התנצלות ברורה.

בעת הזאת מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים כבדים, והאחריות מחייבת יציבות ורציפות תפקודית. אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון״.

עוד מסר נתניהו: ״מתוך ההיכרות העמוקה שלי עם פועלו, מקצועיותו ונאמנותו למדינה, ביקשתי ממנו להמשיך בתפקידו עד שיימצא לו מחליף ראוי.

בליל הסדר אנו פותחים את הדלת ואומרים: “כל דכפין ייתי וייכול”.

המילים הללו מזכירות לנו כי עם חזק הוא עם שיודע לעמוד על עקרונותיו, אך גם לפתוח את ליבו, למחול ולסלוח. הדברים נאמרו. ההתנצלות התקבלה. הציבור שמע.

כעת האחריות של כולנו היא להניח את הנושא מאחורינו ולהמשיך יחד קדימה, למען ביטחון ישראל ואחדות העם. בעוצמה משותפת ובאחדות עמנו, נמשיך יחד לנצח״.