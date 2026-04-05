נתניהו תוקף את בג"ץ: "אישרו הפגנה כשהתפילה בכותל מוגבלת"

"לא יאומן, יהודים מוגבלים בחג": נתניהו תוקף בנחרצות את החלטת בג"ץ לאשר הפגנה בתל אביב בזמן מלחמה. לטענתו, מדובר בהתערבות פסולה בסמכויות פיקוד העורף

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב (ראשון) בחריפות את בית המשפט העליון. הרקע לביקורת הוא החלטת בג"ץ לאשר קיום של הפגנת השמאל בעיר תל אביב אתמול. ההחלטה התקבלה על אף ההגבלות הביטחוניות המחמירות ברחבי הארץ.

נתניהו הביע זעם רב על מה שנתפס בעיניו כאכיפה בררנית ופגיעה ביהדות. הוא השווה בין אישור המחאה לבין ההגבלות שהוטלו על מתפללים יהודים. ההגבלות בכותל המערבי הוטלו במהלך חופשת חג הפסח בשל המלחמה.

"לא יאומן", פתח ראש הממשלה את הודעתו הרשמית שפרסם הערב. "בזמן שיהודים מוגבלים בחג בתפילה בכותל, בג"ץ אישר הפגנת שמאל בתל אביב".



נתניהו הוסיף והתייחס בדבריו לחשיבות האיזון בין זכויות יסוד דמוקרטיות שונות. הוא הבהיר כי חופש מחאה הוא אכן ערך חשוב וראוי במדינה דמוקרטית. עם זאת, הוא עמד בתוקף על כך שחופש תפילה חשוב לא פחות מכך.

בסיום דבריו, התייחס ראש הממשלה לסמכויות ניהול מצב החירום והאחריות לחיי אדם. הוא הבהיר כי בזמן מלחמה, רק פיקוד העורף רשאי לקבוע את סידורי הביטחון. דבריו מגיעים בצל מבצע "שאגת הארי" והמתיחות הביטחונית הגבוהה ששוררת.