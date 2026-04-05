"זה כמו סרט אימה": שירלי לוי משתפת בכאב על פסח בלי אחותה

שבעה חודשים אחרי מותה של שירן לוי ז"ל בתאונת דרכים, שירלי לוי משתפת בפוסט כואב על ליל הסדר הראשון בלי אחותה - על השולחן השקט והכיסא שנשאר ריק לצד כולם

שבעה חודשים אחרי התאונה שבה נהרגה שירן לוי ז"ל, אחותה של כוכבת הרשת שירלי לוי, החג הראשון בלעדיה מרגיש אחרת לגמרי.

בזמן שרבים מתכנסים סביב שולחן הסדר, אצל משפחת לוי התחושה רחוקה מחגיגית. בפוסט שפרסמה היום (ראשון), שירלי שיתפה בכאב איך נראה ליל הסדר בלי שירן - ובעיקר איך מרגיש הריק שהיא השאירה.

"ערב חג בלי שירן"

"מה נשתנה הלילה הזה? ערב חג בלי שירן לוי אחותי", כתבה, והמשיכה לתאר את התחושה: "זה כמו סרט אימה שממש לא רציתי ללכת אליו".

עושים את החג - אבל אחרת

לדבריה, גם עצם הישיבה לשולחן החג קיבלה משמעות אחרת: "לשבת בשולחן חג שקט עצוב עם הראש למטה", ו"עשינו רק כדי לקיים את מצוות החג שכולן לעילוי נשמתך".

עדיין לא נתפס

שירלי מתארת גם את הקושי לעכל את מה שקרה, גם חודשים אחרי: "זה כל כך הזוי שאת לא כאן", ו"כאילו עושים עלי מתיחה שתכף תסתיים".

לצד זה, היא משתפת בתחושת הריק שנשאר בבית: "שום דבר לא יצליח למלא את החור שמלא בשקט בבית".

אחד הרגעים הכי חזקים בפוסט מגיע סביב שולחן הסדר עצמו: "כיסא לאליהו הנביא וכיסא אחד לאחותי שלעולם לא תחזור".

התאונה המזעזעת

כזכור, שירן לוי ז"ל נהרגה בחודש ספטמבר האחרון בתאונת דרכים קשה בזמן שעבדה כשליחה על אופנוע. מאז, שירלי משתפת לעיתים בזיכרונות ובגעגוע - אך הפוסט הנוכחי, בעיצומו של חג הפסח, מדגיש יותר מכל את החלל שנשאר.



