פסיקה בארה"ב: הרשות הפלסטינית תפצה נפגעי טרור במאות מיליונים

בתום מאבק משפטי של 22 שנה, בית משפט בארה"ב החזיר על כנו פסק דין המחייב את הרשות הפלסטינית לפצות קורבנות טרור בסך 655.5 מיליון דולר. הפסיקה מתאפשרת בזכות חקיקה תקדימית

החלטה משפטית דרמטית התקבלה היום (ראשון) בארצות הברית. בית המשפט הפדרלי לערעורים פרסם פסק דין סופי נגד הרשות הפלסטינית. הרשות חויבה לשלם פיצוי בסך 655.5 מיליון דולר לנפגעי טרור.

ההכרעה מסיימת מאבק משפטי מורכב שנמשך למעלה משני עשורים. פסק הדין החדש מחזיר על כנו פסיקה משנת 2015 שבוטלה בעבר. הכסף ישולם לעשר משפחות של קורבנות האינתיפאדה השנייה.

התביעה הוגשה במקור בשנת 2004 נגד הרשות הפלסטינית ואש"ף. בשנת 2015 פסק חבר מושבעים כי הם אכן אחראים לפיגועים. למרות זאת, הפסיקה בוטלה זמנית בשל טענה לחוסר סמכות מקומית.

המפנה התרחש בזכות חקיקה מיוחדת של הקונגרס האמריקאי. החוק קבע כי מדיניות התשלומים למחבלים מהווה הסכמה לשיפוט בארה"ב. בחודש מאי האחרון בית המשפט העליון סלל את הדרך למהלך החלוטי.

עו״ד ניצנה דרשן־לייטנר, שייצגה את הקורבנות, בירכה על ההחלטה הדרמטית. היא כינתה את פסק הדין "נקודת מפנה היסטורית במאבק בטרור". לדבריה, מדובר בניצחון אדיר במאבק לייבוש מקורות המימון של ארגוני הטרור.

ד״ר אלן באואר, שנפצע קשה בפיגוע, התייחס להחלטה בהתרגשות. הוא ציין כי הנפגעים סירבו להרים ידיים לאורך השנים הארוכות. נזכיר כי מדובר בנפגעים מפיגועים קשים בקו 19 בירושלים ובאוניברסיטה העברית.