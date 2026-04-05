פגיעה ישירה בחיפה: 9 פצועים במקום, חשש ללכודים וקריסת המבנה

אזעקות נשמעו ביישובי הצפון והדרום בעקבות שיגור טילים מאיראן, כאשר דווח על מספר זירות נפילה באזור חיפה. 9 בני אדם נפצעו מפגיעה ישירה, בהם גבר במצב קשה, וקיים חשש ללכודים וקריסת המבנה

אחרי שעות ארוכות של שקט, הירי מאיראן התחדש כשפיקוד העורף עדכן על זיהוי שיגורים מאיראן לצפון ולדרום. מספר דקות לאחר מכן, אזעקות צבע אדום הופעלו בחיפה, הקריות ויישובי הכרמל, הגליל והעמקים, ובמקביל נשמעו אזעקות גם בדרום ובמרכז הנגב.

על פי הדיווחים הראשונים, נרשמו שתי זירות נפילה באזור חיפה. ממד"א נמסר כי צוותים יצאו לסרוק בזירות, ובהמשך עדכנו על 9 נפגעים באירוע - בהם גבר בן 82 במצב קשה שנפגע מחפץ כבד, 3 פצועים קל מרסיסים והדף, ו-5 נפגעי חרדה. לאחר טיפול ראשוני, הפצועים פונו לבתי החולים רמב"ם ובני ציון.

זירת הפגיעה הישירה בחיפה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

חובש בכיר במד״א טל שוסטק סיפר כי "מיד כשהתקבלו הדיווחים במוקד החירום של מד״א על פגיעה בבניין יצאנו בכוחות גדלים למקום וראינו הרס רב. זכוכיות, עשן ובטון על הרצפה".

"חילצנו מתוך הריסות הבניין גבר בן 82 שנפצע קשה כתוצאה מחתיכת בטן שנפגע ממנה. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לבית החולים" הוסיף. "בנוסף, טיפלנו בשלושה פצועים במצב קל - אישה בת 77, אישה בת 38 ותינוק רק בן 10 חודשים שסבל מחבלה בראש. הם נפצעו כתוצאה מהרסיסים, והענקנו להם טיפול רפואי. טיפלנו במקום בעוד מספר נפגעי חרדה, ואנחנו ממשיכים לסרוק את הזירה".

זירת הפגיעה בחיפה צילום: תיעוד מבצעי מד

צוותי כבאות והצלה עדכנו כי לוחמי האש פועלים בזירה שבה זוהתה פגיעה ישירה. לדבריהם, במקום התפתחה שריפה משמעותית כתוצאה מהפגיעה, וקיים חשש כבד לקריסת המבנה.

"לוחמי האש מבצעים סריקות ראשוניות תחת תנאים מורכבים בשל חשש ללכודים במקום" נמסר. "לאור מורכבות האירוע והחשש ליציבות המבנה, הוקפצה לזירה יחידת "להבה" (היחידה המרכזית לתגובה מהירה, חילוץ והצלה מיוחדת) לסיוע בפעולות החילוץ והסריקה".

מבית החולים רמב"ם נמסר כי "בחדר ההלם ברמב״ם מטופל גבר בן 82 מאתר הפגיעה בחיפה, מוגדר בינוני ויעבור הדמיות בקרוב. אשה נוספת , בת 78 ,נבדקת גם היא עם פציעה קלה יותר". בהמשך הצוותים עדכנו כי "מצבו של הגבר (82) שנפצע בפגיעת הטיל בחיפה מוגדר קשה והוא מועבר מחדר ההלם לחדר ניתוח. האשה שהגיעה איתו היא רעייתו (78) והיא בהכרה מלאה ומוגדרת קל- בינוני"