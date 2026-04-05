בתוך בית ספר בלבנון: צה"ל איתר תעודות ואמל"ח של כוח רדואן

כוחות חטיבת גולני הפועלים בדרום לבנון חשפו ממצאים מדהימים בתוך מוסד חינוכי. במקום נמצאו אמצעי לחימה רבים, מדריכי ירי וחבילות סיוע שנשלחו במיוחד מאיראן

י"ח ניסן התשפ"ו
כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני ממשיכים בפעילותם. הכוחות פועלים תחת פיקוד אוגדה 36 בדרום לבנון. מטרת הפעולה הממוקדת היא הרחבת מרחב האבטחה הקרקעי.

הלוחמים איתרו ציוד רב של ארגון הטרור בתוך בית ספר. במקום נמצאו מדים צבאיים של מחבלי חיזבאללה. כמו כן אותרו תעודות סיום הכשרה של פעילי כוח רדואן.

בנוסף, הכוחות חשפו מדריכים להפעלת רקטות מסוג RPG. במבנה הוסתרו גם רקטות קרקע-קרקע ומשגרים מוכנים. לצד אלו אותרו חבילות סיוע שנשלחו מאיראן לכפרים השיעים.

הממצאים לא הוגבלו רק לתוך שטח המוסד החינוכי. בסמוך לבית הספר אותר מצבור נוסף של אמצעי לחימה. המצבור כלל קסדות, ווסטים, מטעני חבלה וטילי נ"ט.

נזכיר כי צה"ל מעמיק את פעילותו הקרקעית בלבנון לאחרונה. חשיפת האמל"ח במוסדות חינוך חושפת את שיטות הארגון. חיזבאללה ממשיך להשתמש בציניות בתשתיות אזרחיות למטרות טרור.

