בתוך בית ספר בלבנון: צה"ל איתר תעודות ואמל"ח של כוח רדואן

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני ממשיכים בפעילותם. הכוחות פועלים תחת פיקוד אוגדה 36 בדרום לבנון. מטרת הפעולה הממוקדת היא הרחבת מרחב האבטחה הקרקעי.

הלוחמים איתרו ציוד רב של ארגון הטרור בתוך בית ספר. במקום נמצאו מדים צבאיים של מחבלי חיזבאללה. כמו כן אותרו תעודות סיום הכשרה של פעילי כוח רדואן.





צילום: דובר צה"ל

בנוסף, הכוחות חשפו מדריכים להפעלת רקטות מסוג RPG. במבנה הוסתרו גם רקטות קרקע-קרקע ומשגרים מוכנים. לצד אלו אותרו חבילות סיוע שנשלחו מאיראן לכפרים השיעים.





הממצאים לא הוגבלו רק לתוך שטח המוסד החינוכי. בסמוך לבית הספר אותר מצבור נוסף של אמצעי לחימה. המצבור כלל קסדות, ווסטים, מטעני חבלה וטילי נ"ט.





ציוד השייך לארגון הטרור חיזבאללה וחבילות שנשלחו מאיראן ללבנון: צילום: צילום: דובר צה

נזכיר כי צה"ל מעמיק את פעילותו הקרקעית בלבנון לאחרונה. חשיפת האמל"ח במוסדות חינוך חושפת את שיטות הארגון. חיזבאללה ממשיך להשתמש בציניות בתשתיות אזרחיות למטרות טרור.