כשנתיים אחרי נפילתו של שאולי: בשורה מרגשת למשפחת גרינגליק

יותר משנתיים מאז האובדן הכבד של שאולי גרינגליק ז"ל, מגיע רגע של אור למשפחה: אחותו מיכל ילדה בן ראשון - נכד ראשון שמביא איתו תקווה, המשכיות וקצת אור בתוך החושך

רגע מרגש במיוחד במשפחת גרינגליק: הזמרת והיוצרת מיכל גרינגליק ילדה בן - נכד ראשון למשפחה מאז נפילתו של אחיה, סרן (במיל') שאולי גרינגליק ז"ל. בתוך הסיפור הכואב, מגיע עכשיו גם רגע של חיים חדשים, תקווה והמשכיות.

הבשורה הזו מגיעה יותר משנתיים אחרי האובדן הכבד של שאולי - קצין לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנח"ל, בן 26 מרעננה, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה בדצמבר 2023.

הנכד של משפחת גרינליק. צילום: המשפחה.

בחר להילחם - וויתר על החלום

שאולי גרינגליק לא היה רק לוחם. רבים בישראל הכירו אותו דווקא דרך המסך, כשעלה לאודישנים של "הכוכב הבא" והותיר רושם חזק - גם בקול, אבל בעיקר באישיות.

אלא שבשיא ההזדמנות, הוא קיבל החלטה לא מובנת מאליה: לפרוש מהתוכנית ולחזור ללחימה. "אני מעדיף להילחם בחושך למען המדינה - ולא להגשים חלום אישי עכשיו", הסביר אז.

הבחירה הזו הפכה לסמל - של אחריות, של שליחות, ושל דור שלם שנקרע בין חיים אישיים לבין המציאות הביטחונית.

שאולי גרינגליק צילום: (באדיבות המשפחה)

הזיכרון נשאר והחיים נמשכים

אחרי שעזב את הבמה, שב שאולי לשטח - שם נפל בקרב. הסיפור שלו, שהתחיל באודישן מרגש והסתיים בגבורה, נגע בלבבות רבים והפך לאחד הסיפורים המזוהים עם התקופה.

אבל לצד הכאב, המשפחה בחרה להמשיך ליצור, לזכור - וגם לחיות.

המוזיקה כדרך להתמודד

מיכל גרינגליק, אחותו, המשיכה את דרכה המוזיקלית גם אחרי האובדן. בספטמבר האחרון הוציאה את הסינגל "הבוקר יאיר" - שיר שמספר בדיוק את המתח הזה שבין כאב לתקווה. כעת, עם לידת בנה - הסיפור מקבל משמעות נוספת. לא רק יצירה וזיכרון, אלא גם התחלה חדשה ממש.

יותר משנה אחרי שנפל: אחותו של שאולי גרינליק בסינגל חדש צילום: מיכל גרינליק. (צילום תמונת גרפיקה: אריאלה ברט)

הבן שנולד הוא לא רק תינוק חדש במשפחה -אלא גם סמל. סמל להמשכיות, לחיים שמנצחים, ולאור שנכנס דווקא מהמקומות הכי כואבים.

ובתוך כל זה, נדמה שהמשפט של שאולי מקבל משמעות אחרת לגמרי: הוא אמנם בחר להילחם בחושך - אבל האור שהוא השאיר אחריו ממשיך להאיר.