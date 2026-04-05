הישג בינלאומי בזמן מלחמה

הישג עולמי בזמן מלחמה.

מוזיאון תל אביב לאמנות דורג במקום ה-77 ברשימת 100 המוזיאונים הפופולריים בעולם לשנת 2025. הדירוג השנתי ​מפורסם במגזין האמנות הבינלאומי The Art Newspaper והוא כולל את נתוני המבקרים במוזיאונים המובילים בכל רחבי העולם. מוזיאון תל אביב לאמנות עשה זאת בזכות נתון מרשים במיוחד של מעל מיליון מבקרים! (1,000,096) במהלך שנת 2025.

זוהי השנה השמינית ברציפות שמוזיאון תל אביב לאמנות נכלל ברשימת המוזיאונים הפופולאריים ביותר בעולם. ההישג הבינלאומי הזה משמעותי במיוחד על רקע המלחמה והחרם התרבותי על ישראל בקרב קהילת האמנות העולמית. מוזיאון תל אביב לאמנות הוא המוזיאון היחיד מישראל שנכלל ברשימה לצד המוזיאונים החשובים והמפורסמים בעולם, בראש הרשימה ממוקם מוזיאון הלובר בפריז במקום הראשון עם כמות המבקרים הגדולה ביותר בעולם ומיד אחריו במקום השני הוותיקן ברומא.

טניה כהן־עוזיאלי, מנכ״לית מוזיאון תל אביב לאמנות: ״בעיצומה של מלחמה, זוהי בשורה מעודדת ומעוררת גאווה שמוזיאון תל אביב ממשיך לזכות בהכרה בינלאומית ולהתמקם ברשימת המוזיאונים המובילים בעולם. כנגד כל הסיכויים, ולמרות שהמוזיאון היה סגור ימים רבים בשל המצב הביטחוני, הצלחנו גם בשנה החולפת להציג תערוכות של אמנות מצוינת מהארץ ומהעולם, שמשכו קהל רב.

לצידן, הוצאנו לדרך יוזמות ושיתופי פעולה עם פסטיבלי מוזיקה, הצגות תיאטרון ומופעים רבים שמילאו את האולמות. מוזיאון תל אביב הפך בעקבות המלחמה, לעוגן תרבותי עבור החברה הישראלית. נמשיך לפעול יחד מתוך מחויבות עמוקה לשימור האמנות והיצירה, למען העתיד של כולנו במקום הזה.״ מסכמת טניה.