מוזיאון ביום: חזיונות מלחמה

הדרך העולה לגוש עציון מתפתלת. לאורך הקילומטרים האחרונים שבין גבעת הקרב שבה נפלו לוחמי שיירת הל"ה ועד לכניסה לקיבוץ כפר עציון, מרגישים בכל סיבוב שעולים בעוד כמה עשרות מטרים. כשמגיעים לפסגה, ומביטים לעמק הנשקף למרחקים מבינים וחשים את ייחודו של המקום.

ייחודו, אמרנו ומיד שמים אנו פעמינו לאתר ההנצחה של גוש עציון בקיבוץ כפר עציון.

אתר ההנצחה

אזור ההנצחה של כפר עציון נמצא בקיבוץ כפר עציון בקצה הדרום מערבי של הגבעה וסמוך למקום שבו התרחש הטבח ב-1948.

האתר מורכב מבית מוזיאון לתולדות ההתיישבות בגוש עציון ובית עדות שבו מסופר במלל, תמונות, מפות וממצאים ההיסטוריה של גוש עציון מ-1927 ועד נפילת קיבוץ כפר עציון וגוש עציון במאי 1948. החיזיון האור קולי נמצא בבית המוזיאון וניתן לצפות בו על ההיסטוריה של האזור.

הבית ממוקם במורדות הגבעה שעליה שכן כפר עציון עד לחורבנו בשנת 1948. לידו נטוע גן זיכרון, ובו בית אחד ששרד מהקיבוץ ובו התגוררו ראשוני גוש עציון.

חיזיון: מכתבים במלחמה

מיצג מעניין ביותר נמצא באתר ההנצחה המחודש בכפר עציון על חורבות הבונקר: "אָז נִפְרַח עֵת תִּדֹם בֶּהָרִים זַעֲקַת יְרִיָה אַחֲרוֹנָה" - חתם המשורר את שירו.

בעקבות החזיון הולכים על פסגת ההר עם החלוצים שהעפילו להר ובנו בו את ביתם. מתייסרים עמם בלבטים הקשים ובהכרעות האכזריות בימי המצור. נלווה אותם במאבק הדמים בו עמדו בגבורה עד שנפלו בקרב. יחד עם בניהם ובנותיהם נקרא מכתבי האהבה במצור ונִיקָּרַע מכאב השכול הניבט מעיניהם. יחד אתם נשוב לבנות את ההר ולהיבנות בו.

כל אלה מוגשים באמצעי תצוגה והקרנה משוכללים וחדשניים, בסדרת אולמות ומעברים שבמרכזם שרידי הבונקר בו נפלו בקרב אחרוני המגינים. אורך הסרט: כ75 דקות והוא מוקרן בעברית ובאנגלית.

ארבע פעמים העפילו יהודים להר חברון. חיי עמל ויצירה, תורה ועבודה נרקמו בין סלעי ההר. במלחמת העצמאות הוטל מצור כבד על גוש עציון. דם לוחמים שחשו לעזרה ניגר במשעולי ההרים. כוחות אויב גדולים הוטלו למערכה. מולם ניצב קומץ המתיישבים, עם תגבורות אנשי החי"ש והפלמ"ח.

לוחמי גוש עציון חסמו בגופם את הדרך לירושלים למענה מסרו נפשם על סף תקומת מדינת ישראל. בימים ג'-ה' באייר עמד הגוש בקרבות המכריעים. כפר עציון הוכרע, מגניו נפלו בקרב. על פי הוראת המטה הארצי של "ההגנה" נכנעו שאר הלוחמים והלכו לשבי. 240 לוחמים נפלו בהגנת גוש עציון.

"בארבע נקודות לא נתנו לאויב לגשת לשערי העיר. רבים, רבים מידי בשבילנו נפלו שם. אבל אם קיימת ירושלים עברית אזי התודה הראשונה של ההיסטוריה הישראלית ושל העם כולו נתונה על כך בראש ובראשונה ללוחמי גוש עציון". (דוד בן גוריון, תש"ט 1949).

י"ט שנים עמד הגוש בחורבנו, במלחמת ששת הימים גוש עציון נכבש מחדש על ידי מדינת ישראל.