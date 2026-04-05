לא מהטילים: זו הפציעה הכי נפוצה בישראל מתחילת המלחמה

דובר מד"א זכי הלר חשף בראיון לערוץ כנסת נתון מפתיע על אלפי הנפגעים שבהם טיפל הארגון: "הרוב המוחלט של האנשים לא נפגעו ישירות מהטילים"

דובר מגן דוד אדום, זכי הלר, התייחס היום (ראשון) בראיון ממוקד השליטה הארצי של הארגון לערוץ כנסת למספר הנפגעים הגבוה, וחשף כי מרבית הפציעות כלל אינן נגרמות מרסיסים או מפגיעות ישירות.

"במספר הכולל של נפגעים שטיפלנו בהם מתחילת המלחמה, הרוב זה אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן", גילה הלר בראיון. מתברר כי הריצה המבוהלת לממ"ד, למקלט או לחדר המדרגות, היא זו שגובה את המחיר הגבוה ביותר בנפגעים, שסובלים מחבלות כתוצאה מנפילות, היתקלויות ומעידות בזמן האזעקה.

"ההנחיות עובדות – אם נשמעים להן"

הלר ביקש להרגיע את הציבור לגבי יעילות המיגון, אך הדגיש את חשיבות הזהירות בזמן התנועה אליו. "ברגע שאנשים נשמעים להנחיות פיקוד העורף, הם לא נפגעים", ציין הדובר והוסיף כי המשמעת של האזרחים מצילה חיים מדי יום.