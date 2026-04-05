ראיתם את שירה? חיפושים אחרי בת 14 שעקבותיה נעלמו

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחר שירה זוהר פנש, שיצאה מביתה ומאז נותק עימה הקשר

משטרת ישראל פנתה היום (ראשון) לציבור בבקשת סיוע דחופה לאיתור נעדרת בסיכון גבוה. מדובר בשירה זוהר פנש, נערה בת 14 תושבת העיר אשקלון, אשר עקבותיה נעלמו מאז אתמול, ה-4 באפריל.

על פי הודעת דוברות המשטרה, שירה יצאה מביתה ומאז נותק הקשר עימה ועם בני משפחתה. נכון לעכשיו, קיימת אינדיקציה ראשונית המעלה את האפשרות כי היא שוהה באזור העיר חיפה, והחיפושים מתרכזים גם בגיזרה זו.

תיאורה של הנעדרת

גובה: 1.56 מטרים.

מבנה גוף: רזה.

שיער: שחור וארוך.

במשטרה ובמשפחה מבקשים מכל מי שראה את שירה, יודע דבר על מקום הימצאה או נתקל בדמות העונה לתיאור, ליצור קשר באופן מיידי עם מוקד 100 של משטרת ישראל או עם תחנת אשקלון בטלפון: 08-6771444.