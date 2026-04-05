"מצאתי אותך": נועה קירל חוגגת בשיר חדש לדניאל פרץ מהמגרש

"רק הוא רואה את הלב שלי": נועה קירל מקדישה שיר לדניאל בחתונה צילום: (צילום: ערן בארי)

בעוד שדניאל פרץ ממשיך לספק כותרות על המגרש ולהוכיח למה הוא אחד השוערים המבטיחים באירופה (במיוחד אחרי ההופעה המרשימה מול ארסנל!), נראה שבת הזוג שלו, נועה קירל, לא נשארת חייבת וכובשת בעצמה – אבל מהיציע.

קירל שיתפה בסטורי שלה הצצה מרגשת לסינגל חדש, כשהיא מצולמת בלב האצטדיון הגדוש, על רקע הדשא הירוק והקהל המשולהב. בסרטון נועה נראית קורנת מתמיד, כשהיא שרה "ליפ-סינק" למילים החדשות, ומשלבת בין האהבה למקצוע לבין התמיכה הצמודה בבן הזוג.

לא רק פאוור קאפל, אלא פאוור ברנד

העיתוי של חשיפת השיר אינו מקרי. אחרי ההצלחה של פרץ מול אחת הקבוצות הגדולות באנגליה, נועה מנצלת את המומנטום כדי להזכיר לכולם שגם היא עובדת במרץ על הלהיט הבא שישרוף את המצעדים.

מה מחכה לנו בשיר החדש? לפי השניות הבודדות שזכינו לשמוע, מדובר בבלדת פופ עוצמתית עם נגיעות אישיות, שנראה שנכתבה בהשראת התקופה האחרונה בחייה. האם מדובר בהמנון האהבה החדש של השניים?

"אני מצאתי פינה, מצאתי אותך, אהבה ראשונה..." > (מתוך המילים שנועה חושפת בסרטון)

נראה שהמעבר של דניאל לבריטניה רק מחזק את הקשר, ונועה מוכיחה שוב שהיא יודעת איך להפוך כל רגע משפחתי או תומך – לרגע ויראלי שמשאיר אותנו עם טעם של עוד.