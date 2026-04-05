"כמי שאיבד אח, אני מצדיע לך": נתניהו מברך את טראמפ על חילוץ הטייס

הצלחת המבצע המורכב של חילוץ הטייס האמריקאי עוררה הדים נרחבים. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר היום (ראשון) איגרת מרגשת במיוחד לנשיא טראמפ. נתניהו בירך מדם ליבו על הפעולה הנועזת בלב איראן.

"כל הישראלים שמחים על החילוץ המדהים", פתח נתניהו את מכתבו. הוא שיבח עמוקות את הלוחמים האמריקאים שחילצו את הטייס. נתניהו תיאר אותם בגאווה כלוחמים חסרי חת של אמריקה.

הוא הדגיש כי חברות חופשיות יכולות להתגבר על כוחות החושך והטרור. זאת כאשר הן אוספות את אומץ ליבן ואת נחישותן. מבצע זה מוכיח שניתן להתעמת גם עם קשיים אדירים.





- Video: Omer Miron/GPO, Sound: Yehezkel Kandil/GPO.

ראש הממשלה התייחס ברגש רב לערכים המשותפים לשתי המדינות. המבצע מחזק את העיקרון הקדוש לפיו איש אינו נשאר מאחור. זהו ערך עליון שהוכח שוב ושוב בהיסטוריה המשותפת שלנו.

נתניהו שיתף בחיבור האישי והכואב שלו לפעולות נועזות אלו. הוא הזכיר כי נפצע בעצמו במהלך משימת חילוץ בעבר. בנוסף, ציין בכאב את אובדן אחיו האהוב במבצע אנטבה.

"הישראלים ואני יודעים איזו החלטה נועזת קיבלתם", הוסיף ראש הממשלה. הוא פנה לנשיא ארצות הברית באופן אישי וחם. "הנשיא טראמפ, דונלד ידידי, מנהיגותכם הביאה ניצחון גדול לאמריקה".



