מכה למשמרות המהפכה: צה"ל חיסל בכיר נוסף במפקדת הנפט

חיל האוויר חיסל במרחב טהרן את אחראי המסחר במפקדת הנפט של משמרות המהפכה. הפעולה פוגעת ישירות במימון ההתעצמות הצבאית של המשטר האיראני ושלוחיו באזור

חיל האוויר ביצע שלשום תקיפה מדויקת במרחב טהרן. בתקיפה חוסל מחמד רצ'א אשרפי קהי. קהי שימש כאחראי המסחר במפקדת הנפט של משמרות המהפכה.

אשרפי ניהל את הפעילות המסחרית של מפקדת הנפט. פעילות זו מוערכת במיליארדי דולרים בכל שנה. הרווחים העצומים מאפשרים את המשך ההתעצמות הצבאית של משמרות המהפכה.





מחמד רצ'א אשרפ צילום: צילום: דובר צה

הכספים מממנים את מערך הטילים הבליסטיים של איראן. בנוסף ממומן מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של המשטר. אמצעים אלו משמשים לשיגור איומים לעבר שטח מדינת ישראל.

הרווחים מקדמים את פיתוח היכולות הצבאיות של ארגוני הטרור. מדובר בארגונים כמו חיזבאללה, חמאס והמורדים החות'ים. הכסף מושג תוך עקיפת סנקציות בין-לאומיות על מכירת נפט.

נזכיר כי חיסול זה אינו הראשון מסוגו באיראן. לאחרונה חוסל גם ג'משיד אסחאקי. אסחאקי שימש כמפקד מפקדת הנפט של הכוחות החמושים.

המהלך הנוכחי מהווה פגיעה קשה נוספת בכלכלת גופי הביטחון. צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול נגד ראשי משטר הטרור. המטרה היא לפגוע במנהיגי משמרות המהפכה ללא הרף