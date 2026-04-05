סערת הכותל המערבי: עקיבא נוביק צייץ - וחטף אש: "טמטום"

עיתונאי "כאן" שיתף תמונה של רחבת הכותל השוממת בעקבות הנחיות פיקוד העורף ותהה מדוע לא מאפשרים לאנשים לבחור לקחת סיכון על אחריותם. הגולשים לא נותרו חייבים

תמונת רחבת הכותל הנטושה בשיאה של המלחמה עוררה היום (ראשון) דיון סוער ברשתות החברתיות, לאחר שהעיתונאי עקיבא נוביק מתח ביקורת על הנחיות פיקוד העורף המגבילות את ההתקהלות במקום הקדוש. נוביק, שכינה את המצב "עצוב ומיותר", הציע פתרון יצירתי: לאפשר לאזרחים לחתום על הצהרה לפיה הם מוותרים על פיצויים או קצבאות מהמדינה במקרה של אסון, ובתמורה יוכלו לנהוג כרצונם.

"שנתיים וחצי מלחמה זה מספיק זמן להנפיק טופס ויתור רשמי", כתב נוביק בפוסט שעורר הדים. "הריני מוותר על פיצוי/קצבה במקרה של אסון. מי שירצה יחתום ומאותו רגע יעשה מה שבא לו. זה לא קורונה, אין הדבקה, תנו לאנשים את החופש לבחור איפה להסתובב".

הרב אברהם סתיו: "ומה עם העומס בבתי החולים?"

ההצעה של נוביק נתקלה בגל של תגובות נגד, כשבראשן עמדה תגובתו של הרב אברהם סתיו. הרב תהה האם האחריות האישית באמת מסתיימת בוויתור על כסף: "הטופס יכלול גם ויתור על יצירת עומס בבתי החולים ופגיעה מורלית בלחימה והעסקת שירותי ההצלה?", שאל הרב בציניות.

גולשים רבים הצטרפו לביקורת והדגישו כי פגיעה המונית בכותל היא אירוע בעל השפעה לאומית ולא אישית בלבד. "זה רעיון נוראי", כתב אחד המגיבים. "אם ימותו מאה אנשים, זה ממש לא משנה על מה הם חתמו לפני כן. אירוע כזה יפגע אנושות ביכולת של העם להמשיך את המלחמה עד הניצחון".

מכה תודעתית והשלכות תעמולתיות

הדיון התרחב גם לשאלת החוסן הלאומי והמלחמה התודעתית. מגיבים ציינו כי פגיעה בכותל המערבי עם מאות נפגעים תהווה מכה תודעתית קשה עבור מדינת ישראל, ללא קשר לשאלה אם הנפגעים "לקחו אחריות" על חייהם.

"תמונות וכתבות על יהודים פצועים שהממשלה מסרבת לטפל בהם יעזרו מאוד לתעמולה של מי שנגדנו", הזהיר מגיב אחר, בעוד גולש נוסף תהה היכן עובר הגבול: "אולי נשלול קצבה גם ממעשנים או מאנשים שאוכלים הרבה מתוקים? אין לזה סוף, ובסוף בתי החולים יישארו ריקים".