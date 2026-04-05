איתי לוי העלה סרטון עם תפילין - והותקף בתגובות שנאה

איתי לוי מניח תפילין. צילום: מתוך עמוד הטיקטוק של איתי.

איתי לוי העלה סרטון טיקטוק שבו הוא מניח תפילין לצלילי שירו החדש - אבל התגובות קיבלו תפנית מפתיעה. גל תגובות פרו-פלסטיניות הציף את הפוסט והפך אותו לסערה ברשת

איתי לוי שוב בכותרות - והפעם לא בגלל שיר חדש, אלא בגלל סרטון אחד שעורר לא מעט תגובות ברשת.

בסרטון שהעלה לטיקטוק, נראה לוי מניח תפילין וטלית, כשברקע מתנגן שירו החדש "12". מדובר ברגע אישי ושקט יחסית, כזה שמתחבר לקו האמוני שהזמר מציג לא פעם - אבל מהר מאוד, השיח סביבו קיבל תפנית אחרת לגמרי.

התגובות: לא נשארו אדישים

זמן קצר אחרי העלאת הסרטון, התגובות החלו לזרום - וחלק גדול מהן כבר לא עסקו במוזיקה או בתוכן עצמו.

בין התגובות ניתן היה למצוא קריאות כמו "Free Palestine", הצפה של דגלי פלסטין ותגובות בוטות כמו "עכבר" לצד קללות נוספות.

נראה כי בשלב מסוים הסרטון הגיע גם לפיד של גולשים מחו"ל - מה שעשוי להסביר את כמות התגובות הפוליטיות והבינלאומיות שהציפו אותו. כך, תוך זמן קצר, הפך הסרטון מזירת תוכן אישית לדיון טעון עם אופי פוליטי מובהק.

אמונה על מלא - גם מחוץ לשירים

למי שמכיר את לוי, האמונה היא לא עניין חדש. לאורך השנים הוא מדבר בפתיחות על הקשר שלו לדת ולמסורת. בראיון עבר ל"סרוגים" אמר כי "בלי אמונה אין לנו מה לחפש בעולם הזה", והדגיש: "אני אדם מאוד מאמין. האמונה מנהלת אותי ב-100%. זה מי שאני".

איתי לוי צילום: ראיון לסרוגים

לדבריו, גם לפני הופעות הוא מקפיד לעצור לרגע ולהתחבר: "אני אומר 'מזמור לתודה'. אני עובד על האמונה שלי כל הזמן".