"אמא, כמה זמן זה חופשת מלחמה?": השיר שכל הורה חייב לשמוע

בין הגנים הסגורים למתח הביטחוני, התקווה 6 משיקים את "חופשת מלחמה" – המנון המוקדש להורים שמנסים למצוא תשובות בעולם בלי שגרה

מערכת החינוך מושבתת וההורים בישראל מוצאים את עצמם שוב ב"ג'ינגול" הבלתי אפשרי בין המקלט, העבודה והילדים, עמרי גליקמן ולהקת "התקווה 6" משחררים הבוקר (ראשון) את "חופשת מלחמה".

השיר החדש נולד מתוך השאלות, המשפטים והתובנות של מי שחווים את המציאות הזו בעיניים הכי נקיות שיש – הילדים שלנו.

הילדים הם הכותבים

הייחודיות של השיר מתחילה כבר בקרדיטים. לצידו של גליקמן, רשומים ככותבי המילים ילדים בגילאי 3 עד 8 (רומי, יונתן, יואל, נטע ועוד). השיר מורכב ממקבץ של משפטים אמיתיים שנאמרו על ידי ילדים בתקופה האחרונה, ומצליח לזקק את התחושות של דור שלם שגדל לתוך אזעקות ומרחבים מוגנים.

"השיר נכתב בהשראת הילדים שלי, הדמיון שלהם, והעמוד המופלא 'ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם'. הוא מוקדש לכל ההורים שנשארו בלי תשובות בתקופה המטורללת הזו", מספר גליקמן.

תמימות ששווה להילחם עליה

הקליפ המלווה את השיר מציג את המילים על גבי לוח גירים בכיתה ריקה, מה שמדגיש את הגעגוע לשגרה פשוטה ובטוחה. המסר של הלהקה ברור: במציאות של מלחמה מול איראן ואי-ודאות ביטחונית, התמימות של הילדים היא המגדלור שצריך לשמור עליו.