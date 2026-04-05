יצחק עמית: ״צפיתי בברכת כהנים בכותל, היה מביך״

במהלך הדיון בבג״ץ על העתירה בדרישה לפתוח את רחבת הכותל למתפללים, אמר הנשיא יצחק עמית: ״צפיתי בברכת הכהנים מרחבת הכותל, היה מביך״

לאחר שאמש (שבת) שופטי בג"ץ קבעו כי יש לקיים הפגנות עד ל-600 מפגינים, בניגוד להנחיות פיקוד העורף, הבוקר הוגשה עתירה לבג"ץ בעניין המתפללים ברחבת הכותל.

במהלך הדיון בבג״ץ, אמר נשיא העליון יצחק עמית: ״פיקוד העורף אחראי, מצד שני יסוד במשפט המנהלי, לצד המציאות של מלחמה מתמשכת, ופיקוד העורף אומר שתכלית המדיניות הכל תוך איזון הצלת חיים ושמירתם.

ברור שהכל עניין של איזונים ויש הבדל בין חניון הבימה לרחבת הכותל. אין ספק שחופש הדת והפולחן, צפיתי בשידור החי של ברכת כהנים, והיה מביך הכותל ציפור הנפש של העם היהודי עומד ריק״.

נציג פיקוד העורף מסר בדיון: ״נפילה ברחבת הכותל, כל מי שבמנהרה יפגע. פגיעה בגג של המהנרה יקריס אותה על יושביה. הטילים היום עם כמות חומר הנפץ זה לא מה שהיה בעבר. העבר הוא לא נכון להיום. זה לא רק עניין של הגעה למרחב המוגן, אלא פשוט אין מקום במרחבים המוגנים שיש בכותל. המדיניות היא לאפשר כמה שיותר, אבל כשאפשר״.