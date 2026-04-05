חנן בן ארי ופאר טסי בדואט של תקווה: "הלוואי"

חנן בן ארי ופאר טסי, שניים מהאמנים האהובים והמצליחים בישראל, משחררים היום את הדואט המשותף "הלוואי".

השיר, שמגיע בתקופה מורכבת, מצליח לגעת בדיוק בנקודות החשופות של הישראליות ב-2026. המילים מתארות מציאות של "טילים בשמיים" ו"פצצות באוטו", לצד כמיהה פשוטה ואנושית לשקט: "ניפגש נשיר בירקון", "שהכל יחזור למקום". השילוב בין הקול הנשמתי של בן ארי לסלסול הייחודי והחם של טסי יוצר המנון של תקווה שקשה להישאר אדישים אליו.

הכימיה בין השניים לא נגמרת באולפן ההקלטות; בפוסט מרגש שפרסם בן ארי הוא כתב לטסי: "מזל שיש אותך בעולם", וזכה לתגובה חמה לא פחות. המעריצים, שכבר הספיקו להציף את הרשתות בתגובות נלהבות, לא מסתפקים בסינגל אחד ודורשים כעת אלבום משותף. עד שזה יקרה, נראה ש"הלוואי" הולך להיות הפסקול של הקיץ הקרוב.