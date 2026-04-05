בשורה לטסים: הקלות נוספות בטיסות מנתב"ג

בשורה לטסים לחו"ל. שרת התחבורה מירי רגב, ממשיכה להסיר מגבלות על הפעילות בנמל התעופה בן גוריון.

על פי הדיווח בחדשות 12, בהערכת מצב הוחלט על הגדלה נוספת של מספר הנוסעים המורשים לצאת בכל טיסה, לצד הרחבת כמות ההמראות והנחיתות השעתית. השינוי יתבצע עוד היום.

מספר הנוסעים המקסימלי בכל טיסה יוצאת ל-100 בני אדם. זאת, לאחר שרק אתמול נכנסה לתוקפה הקלה קודמת שהעמידה את הרף על 80 נוסעים. כזכור, לקראת ימי חג הפסח הוחלט במשרד התחבורה לצמצם את מספר הנוסעים ל-50 בלבד לכל טיסה, וכעת מדובר בהכפלה של הכמות ביחס למדיניות החג.

בנוסף להגדלת מספר הנוסעים במטוסים, אישרה השרה כי החל מסוף השבוע הקרוב יוגדל גם קצב הפעילות במסלולים. מספר ההמראות המאושרות יעלה מהמראה אחת לשעה לשתי המראות בכל שעה. צעד זה, בשילוב עם העלאת המכסה לכל מטוס, צפוי להוביל לגידול משמעותי במספר הישראלים שיוכלו לצאת מהארץ מדי יום.



