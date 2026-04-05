דיווח: אירוע בטחוני בתל אביב

דיווח ראשוני על אירוע בטחוני שאירע לפני זמן קצר בתל אביב. מהמשטרה נמסר כי כלל כיווני החקירה נבדקים

אירוע ביטחוני חריג התרחש לפני זמן קצר ברחוב בר לב בתל אביב. על פי הדיווח הראשוני, גבר חשוד הגיע לחניון תחנת משטרת תל אביב דרום, שלף סכין והסתער לעבר פקח סל"ע (סיירת לביטחון עירוני) שהיה במקום בניסיון לדקור אותו.

לאחר שהפקח הצליח להדוף את התקיפה הראשונית, החשוד לא הרפה וניסה לדקור קצין משטרה שהיה בקרבת מקום. הקצין הגיב במהירות, ביצע ירי לעבר רגליו של החשוד וניטרל אותו.

מדוברות המשטרה נמסר כי החשוד הוא תושב תל אביב בשנות ה-50 לחייו. לאחר הניטרול, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר יציב. הסכין ששימשה לתקיפה נתפסה על ידי השוטרים בזירה.

כוחות משטרה גדולים נמצאים כעת במקום האירוע וסוגרים את הזירה לאיסוף ממצאים. בשלב זה כלל כיווני החקירה נבדקים, לרבות הרקע למעשה והאם מדובר באירוע על רקע לאומני או פלילי.