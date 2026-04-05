דיווח דרמטי: יחידות קומנדו צה"ליות השתתפו במבצע באיראן

לפי דיווח בערוץ האופוזיציוני "איראן אינטרנשיונל", יחידת הקומנדו הצה"ליות שלדג וסיירת מטכ"ל השתתפו במבצע האמריקני לחילוץ הנווט שמטוסו הופל באיראן ביום שישי.





כזכור, הצבא האמריקני חילך הבוקר (ראשון) במבצע מורכב, את נווט מטוס הקרב מסוג F-15E שהופל בשמי איראן ביום שישי האחרון. המבצע הדרמטי, שהחל מיד לאחר חילוץ הטייס בערב שבת, כלל חדירה עמוקה של כוחות מיוחדים אל תוך שטח איראן תחת חיפוי אווירי מאסיבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הצלחת המשימה והצהיר בסיפוק: "חילצנו את הנווט מאיראן".

"הוא בידנו! במהלך השעות האחרונות, ביצע צבא ארצות הברית את אחד ממבצעי החיפוש והחילוץ הנועזים ביותר בתולדות ארצות הברית, למען אחד מאנשי צוות האוויר המדהימים שלנו, שהוא גם קולונל מוערך מאוד, ואני שמח לבשר לכם שהוא כעת בטוח ושלם! הלוחם האמיץ הזה היה מאחורי קווי האויב, בהרים המסוכנים של איראן, בזמן שאויבינו רדפו אחריו והתקרבו אליו יותר ויותר בכל שעה, אך הוא מעולם לא היה באמת לבדו, משום שהמפקד העליון שלו, שר המלחמה, יושב ראש המטות המשולבים וחבריו הלוחמים עקבו אחר מיקומו 24 שעות ביממה ותכננו בקפדנות את חילוצו", אומר הנשיא.



