ספיידרמן נגד ג'יי קיי רולינג: "אנחנו לא נזכיר את שמה"

אנדרו גארפילד, האיש מאחורי המסיכה של "ספיידרמן המופלא", מתוודה שרק עכשיו השלים פערים עם סרטי "הארי פוטר" – אבל יש לו בטן מלאה על האישה שהגתה את הכל

בעוד שסדרת סרטי "הארי פוטר" נחשבת לנכס צאן ברזל תרבותי, נראה שהמלחמה סביב היוצרת שלה, ג'יי קיי רולינג, רק הולכת ומחריפה. הפעם זהו אנדרו גארפילד (42), שבראיון חסר מעצור ל-"Hits Radio" בסוף השבוע שעבר, החליט להבהיר בדיוק מה הוא חושב על "זאת שאין לנקוב בשמה".

"דניאל רדקליף פשוט מעולה"

גארפילד הודה בראיון שעד לא מזמן הוא היה אחד האנשים היחידים על כדור הארץ שלא צפו בסרטי הארי פוטר. כשסוף סוף עשה זאת, הוא הופתע לטובה: "הוא (רדקליף) ממש טוב בסרטים האלה", שיתף השחקן, והחמיא לנשמה ולרוח של היצירה הקולנועית.

"היא שאין לנקוב בשמה"

אבל כאן נגמרים השבחים. גארפילד לא היסס לתקוף את רולינג, שמעוררת בשנים האחרונות סערות ענק בשל התבטאויותיה נגד הקהילה הטרנסג'נדרית. בצעד פרובוקטיבי, הוא בחר לא להגות את שמה, והשתמש בכינוי השמור לנבל הגדול ביותר בספריה – וולדמורט.

"אנחנו לא אמורים להזרים כסף לכיס של חקיקה לא אנושית דרך 'זאת שאין לנקוב בשמה'", הצהיר גארפילד, כשהוא מתייחס לכוח הכלכלי והפוליטי שרולינג מחזיקה בו.

למרות הביקורת החריפה על הסופרת, גארפילד מסרב לבטל את היצירה עצמה. "התמות של הסרטים והאנשים שעבדו עליהם הם פשוט מדהימים," הוא מסביר. "אני מרגיש שאנחנו לא יכולים לשפוך את התינוק עם המים".