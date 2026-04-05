ברשת מזועזעים משקמה ברסלר: ״איכס, ככה לדבר על רב?!״

מובילת המחאה שקמה ברסלר, תקפה בחריפות את הרב יצחק יוסף וברשת מיהרו לתקוף אותה חזרה: ״איכס, תתביישי לך״

‏הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, ואחיו של הרב הראשי הנוכחי, תקף את השופטים ואמר: "כל הצרות שלנו בענייני דת ומדינה פה, גם גיוס בחורי ישיבות - כל זה בגלל השופטים הרשעים האלו. הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם, יהרוג אותם".

מובילת המחאה שקמה ברסלר התייחסה לדברים ותקפה: ״‏האייתולות מכים בלב שלנו. בלב של עם ישראל״.

עוד היא הוסיפה: ״המתקפה של הממסד הרבני הנפוטיסטי על שופטי בג״ץ מגיעה על רקע חוק ההשתמטות ופיטורי בן גביר. אבל לא להתבלבל. אם זה זה תלוי בהם ובממשלת הטבח מדינת ישראל תהיה מדנת הלכה ולא יהיה פה בית משפט.

‏יותר מידי שנים הרכנו ראש והתפשרנו על הערכים הבסיסים שלנו. זה הזמן להישיר מבט ולהאבק״.

ברשת הזדעזעו מדבריה של שקמה, ותקפו אותה בחריפות: ״משווה בין חמינאי לרב?! איכס, תתביישי לך!״



