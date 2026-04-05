זעזוע במכבי תל אביב: "מואשם בעבירות מין בקטין"

עובד ותיק במחלקת המשק של מכבי תל אביב מאז שנות ה-90, עומד במרכזה של פרשה פלילית חמורה. בכתב אישום שהגישה עו"ד סולי לביא מפרקליטות מחוז תל אביב, מיוחסות לעובד עבירות של אינוס, מעשים מגונים וחדירה אסורה בקטין. על פי הנטען, המעשים החלו ביולי 2024 ונמשכו עד למעצרו בחודש מרץ האחרון.

מכתב האישום עולה כי בין הנאשם לקטין הייתה היכרות מוקדמת על רקע מגורים בשכנות. הקשר ביניהם התהדק עם הזמן, ובירושלים טוענים כי יהודה ניצל את הקרבה הזו כדי לבצע את זממו. לפי הפרקליטות, המעשים התרחשו לאורך כ-20 מפגשים שונים, במהלכם פיתה הנאשם את הקטין תוך שימוש בכסף ובמתנות.

התחזות האב וההודעות המפלילות

הפרשה נחשפה לאחר שבמכשיר הטלפון של העובד נמצאו התכתבויות בעלות אופי מיני מפורש. חלק מההודעות נשלחו לאביו של הקטין, שבשלב מסוים החל להתחזות לבנו כדי לאסוף ראיות. באחת ההודעות שתועדו, הזמין הנאשם את הקטין למפגש בתל אביב וכתב לו: "מחר בערב אני צריך לקפוץ לדירה של שחקן ריקה לשעה וחוזר. רוצה לבוא? בתל אביב מול הים".

"הראיות טרם נשמעו"

ממועדון מכבי תל אביב נמסר בתגובה לאירועים: "אנו בוטחים ברשויות החוק שיבצעו את עבודתם. מדובר בשלב מוקדם מאוד של החקירה שבו הראיות טרם נשמעו בבית המשפט".

בדיון שנערך בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ציין השופט שמואל מלמד כי קיימת הסכמה בין הצדדים על קיומו של "ניצוץ ראייתי" בתיק בשלב זה. מעצרו של הנאשם הוארך עד לסוף השבוע, כאשר הפרקליטות מבקשת להותירו במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.