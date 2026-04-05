מצמרר: המסר המפתיע שקיבלה כוכבת הפופ מהאקס שנפטר

לא תאמינו מי יצר קשר: הזמרת וכוכבת הפופ הילארי דאף חושפת את התקשור המפתיע עם הזמר ארון קרטר מהעולם הבא. כל הפרטים

הילארי דאף, מי שגדלה מול עינינו ככוכבת ערוץ דיסני, מטלטלת את הרשת עם וידוי אישי ויוצא דופן. בראיון חשוף בפודקאסט שהתארחה בו בשבוע שעבר, חשפה דאף כי זכתה לסגירת מעגל לא צפויה עם האקס המיתולוגי שלה, הזמר ארון קרטר, שנתיים לאחר מותו הטרגי.

דאף שיתפה כי במהלך מפגש עם מדיום, עלתה דמותו של קרטר באופן עוצמתי. לדבריה, המסר שהעביר היה חד וברור: בקשת סליחה מאוחרת. המדיום תיאר כיצד קרטר מבקש להתנצל על ההתנהגות הסוערת שלו בתקופת הזוגיות שלהם בנערותם, ועל הקשיים הרבים שהערים על חייה תחת אור הזרקורים.

"זה הרגיש שהוא פשוט היה חייב להגיד את זה," סיפרה דאף, ותיארה תחושת הקלה והשלמה ששטפה אותה. מערכת היחסים בין השניים, שהייתה במוקד הסערות של תחילת שנות ה-2000, הגיעה לסיומה הסופי והרוחני בחדר המדיום. המעריצים, שהתרגשו מהווידוי, רואים בכך הוכחה שגם שנים של משקעים וטרגדיות יכולות להסתיים במחילה אחת קטנה – אפילו מהעולם הבא.

נזכיר כי בחודשים האחרונים הילארי דאף עשתה קאמבק מוזיקלי ושחררה אלבום חדש, אחרי כמעט שני עשורים שבהם נעדרה מהבמות.