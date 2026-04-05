ינון מגל בעננים: "מדהים. סוף אמת להתבהר"

איש התקשורת ינון מגל מגיב לדבריו של שורד השבי בר קופרשטיין: "לא יעזור לתקשורת שמנסה לחפות"

איש התקשורת ינון מגל מגיב לדברים שאמר הבוקר שורד השבי בר קופרשטיין, לפיהם מחבלי חמאס היכו אותם בשבי ואף שברו לו את הרגל בעקבות הסרטון משדה תימן בו לכאורה לוחמי צה"ל התעללו במחבלים, טענה אשר הופרכה על ידי בית המשפט.

מגל שיתף הבוקר את דבריו של קופאשטיין וכתב: "מדהים. סוף אמת להתבהר", כתב מגל.

לדבריו: "בר קופרשטיין לא משאיר מקום לספק: "שברו לנו את העצמות והראו לנו את הסרטון משדה תימן".

מגל הוסיף: "לא יעזרו כל המניפולציות של הפצ"רית, היועמ"שית, גיא פלג, תרעלה 12, וכל התשקורת שמנסה לחפות עליהם נואשות".