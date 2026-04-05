איש השמאל נגד "פרשני הדכדוך"

השר לשעבר תוקף את הביקורת על היעדר "אסטרטגיית יציאה" ומבהיר כי האיום הקיומי על ישראל נסוג שנים אחורה

השר לשעבר חיים רמון יוצא להגנת המערכה הצבאית מול איראן ומתייצב בנחרצות נגד הקולות המפקפקים בהישגי המלחמה. בראיון הבוקר (ראשון) לאלי ציפורי ברדיו "גלי ישראל", כינה רמון את המערכה הנוכחית "המלחמה הכי צודקת מאז מלחמת הקוממיות" ותקף את הפרשנים המטילים ספק בנחיצותה.

"נניח והמלחמה תסתיים עכשיו", אמר רמון בביקורת על השיח התקשורתי, "התחושה שלי היא שלדעת חלק גדול מהפרשנים עדיף היה לא לצאת למלחמה הזו אם אלה התוצאות עד עכשיו... בגלל טיעונים כמו 'אין אסטרטגיית יציאה'".

"האיום הקיומי נסוג שנים אחורה"

רמון התייחס לטענות כי המערכה הנוכחית הפכה את המשטר בטהרן לקיצוני יותר, ותהה על הלוגיקה שמאחוריהן: "זה משהו שאני אף פעם לא מבין, כאילו המשטר הקודם היה פחות קיצוני. השאלה היא פשוטה: האם איראן פחות חזקה? בוודאי שכן. האיומים הקיומיים על מדינת ישראל נסוגו שנים אחורה? בוודאי שכן".

לדבריו, המכות שהונחתו על התמנון האיראני ושלוחותיו שינו את מאזן הכוחות האסטרטגי באזור באופן משמעותי, גם אם הלחימה טרם הגיעה לסיומה המוחלט.

הערכה: אין הסכם באופק

באשר להמשך, רמון אינו איש בשורות עבור מי שמצפה לרגיעה קרובה. בניגוד לדיווחים על ניסיונות תיווך, הוא מעריך כי פנינו להסלמה נוספת: "מעבר לכך, אני מעריך שלא יהיה אף הסכם והמלחמה תימשך בעצימות גבוהה עוד יותר".