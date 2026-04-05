פאניקה בתימן: המהלך המבוהל של החות'ים

שבוע אחרי שהצטרפו למלחמה נגד ישראל, בארגון הטרור של החות'ים פתחו הבוקר במהלך מבוהל

מנגנוני הביטחון של המורדים החות'ים הודיעו היום (ראשון) על מה שנראה כמהלך של פאניקה פנימית: חשיפת רשת ריגול שפעלה, לטענתם, בשירות המודיעין הישראלי. בהצהרה רשמית שפרסם מנגנון הביטחון והמודיעין, נטען כי חברי הרשת הופעלו ישירות על ידי המוסד ואגף המודיעין של צה"ל (אמ"ן).

על פי הדיווח התימני, העצורים חשודים בהעברת מידע ביטחוני וצבאי רגיש לישראל, שכלל נקודות ציון מדויקות (נ"צ) של אתרים צבאיים ומתקנים ביטחוניים. בנוסף, נטען כי הועבר מידע על מתקנים כלכליים אסטרטגיים במדינה, תוך שימוש באמצעי תקשורת ותוכנות ריגול מתקדמות.

"ניסיון לפגוע בעמדותינו"

בצנעא מנסים להציג את מעצר החוליה כניסיון ישראלי לסכל את המעורבות החות'ית במלחמה. "האויב הישראלי ניסה להניא את תימן מעמדותיה לסיוע לעם הפלסטיני", נמסר בהודעה הרשמית, תוך שהם מאשימים את ישראל בניסיון לקדם את "תוכנית ישראל הגדולה".

במנגנון הביטחון החות'י קראו לציבור בתימן לגלות "ערנות ומודעות רבה יותר" כדי לסייע בסיכול מה שהם מכנים "מזימות האויבים".