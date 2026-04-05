לא כוחות: הקרב בין יהודה לוי לגיא זוארץ הסתיים בהשפלה

הקרב בין שתי ענקיות הריאליטי - המירוץ למיליון של קשת 12 והאח הגדול של רשת 13- הסתיים אמש בהכרעה ברורה

קרב הענקים של מוצאי השבת בין שני פורמטי הריאליטי המובילים הסתיים אמש בניצחון מוחץ לצד אחד. נתוני הרייטינג חושפים כי "המירוץ למיליון" בהגשת יהודה לוי (קשת 12) השאירה אבק למתחרה הוותיקה "האח הגדול" בהגשת גיא זוארץ (רשת 13), עם פער של למעלה מ-5 נקודות רייטינג.

על פי הנתונים, "המירוץ למיליון" רשמה נתון מרשים של 21.5%, בעוד שבית "האח הגדול" הסתפק ב-16.4% בלבד. נראה כי הציבור הישראלי העדיף אמש את האקשן מסביב לעולם על פני הדרמות בתוך הבית הסגור בנווה אילן.

הפטריוטים שומרים על כוחם

בזירה המקבילה, "הפטריוטים" בערוץ 14 ממשיכה להציג נתונים יציבים וגבוהים יחסית לערוץ, עם 8.7% רייטינג, כשהיא עוקפת את "פגישה עם רוני קובן" בכאן 11 שהסתפקה ב-6.1%. הפער בין ערוץ 14 לערוצים הציבוריים והמסחריים הקטנים יותר ממשיך להתרחב בערבי השידור של מוצ"ש.

חדשות: מהפך בטבלה

גם בזירת החדשות נרשמו נתונים מעניינים המשקפים את שינוי הרגלי הצפייה של הישראלים: חדשות 12 מובילה בבטחה עם 17.9%. חדשות 14 מתייצבת במקום השני עם 6.4%, ועוקפת את חדשות 13 שהשיגה 6.3%. חדשות 11 מדורגת במקום הרביעי עם 5.2%. חדשות i24News רשמה אמש 1.6%.