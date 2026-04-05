דיווח: כך הלימודים יתקיימו אחרי חופשת פסח

ארבעה ימים לפני סיום חופשת הפסח והחזרה ללימודים, במשרד החינוך ובפיקוד העורף נערכים לחזרה על פי מתווה מיוחד. כל הפרטים

מערכת החינוך נערכת לחזרה מדורגת לפעילות מיד עם סיום חופשת הפסח. על פי דיווח הבוקר (ראשון) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות, פיקוד העורף ומשרד החינוך נמצאים בשלבי גיבוש סופיים של מתווה שיאפשר למיליוני תלמידים לשוב למסגרות, גם באזורים המוגדרים כ"כתומים" (רמת התגוננות 2).

גני הילדים והמעונות: הגבלה למרחבים מוגנים

הבשורה המשמעותית ביותר נוגעת לגיל הרך. על פי המסתמן, מעונות היום והגנים הפרטיים יוכלו לחזור לפעילות גם ביישובים כתומים. הנוסחה הנבחנת כעת בפיקוד העורף היא הגדרה אחידה של בין 15 ל-30 ילדים במרחב מוגן תקני, תחת השגחת מבוגר.

ביישובים כתומים בהם ירי הרקטות נחשב לעצים יותר, הפעילות תוגבל אך ורק לתוך המרחב המוגן עצמו. ביישובים כתומים אחרים, תאושר פעילות בסמיכות למרחב מוגן תקני, בתנאי שכל הילדים מסוגלים להיכנס אליו בתוך זמן ההתגוננות הנדרש.

בתי הספר: קפסולות נוסח הקורונה

החל מיום חמישי הקרוב, צפויים לחזור לפעילות גם בתי הספר וגני הילדים של משרד החינוך (מעל גיל 3). המגבלה המרכזית תהיה עד 30 תלמידים עם מבוגר בתוך או בסמוך למרחב מוגן תקני – החלטה שתשתנה בהתאם להנחיות הרשות המקומית והמבנה הקיים.

מכיוון שבמרבית בתי הספר אין די מרחבים מוגנים לכלל התלמידים בו-זמנית, משרד החינוך צפוי להטיל מגבלות נוספות:

הכיתות הנמוכות: יחזרו תחילה ללימודים פיזיים לפחות 3 פעמים בשבוע.

תיכונים: תלמידי כיתות י"א-י"ב יקבלו עדיפות בשל ההיערכות לבחינות הבגרות.

שיטת הקפסולות: בדומה לימי מגפת הקורונה, הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות וברוטציה, כדי להבטיח שלכל תלמיד שנמצא בבית הספר יהיה מקום במרחב המוגן.

למרות המאמצים, במערכת הביטחון ובמשרד החינוך מדגישים כי לא מדובר במענה מלא שיספק את כל ההורים, שכן הצורך במרחבים מוגנים תקניים עדיין מהווה צוואר בקבוק משמעותי המונע חזרה מלאה לשגרת לימודים רגילה ברוב חלקי הארץ. המתווה הסופי צפוי להתפרסם רשמית ביומיים הקרובים.