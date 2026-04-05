הפעיל משואת חירום: פרטים חדשים על המבצע הדרמטי באיראן

נשיא ארה"ב טראמפ דיווח כי הנווט האמריקני חולץ בשלום מלב איראן - כעת מתפרסמים פרטים חדשים על המבצע המורכב לחילוצו

לאחר שהבוקר (ראשון) דיווחנו כי במבצע מורכז חולץ הנווט האמריקני מאיראן, מתפרסמים פרטים נוספים על האירוע המורכז.

על פי הדיווח ב'פוקס ניוז', קצין מערכות הנשק נטש עם הטייס את מטוס ה־F-15E Strike Eagle שלהם, לאחר שנפגע ביום שישי בדרום־מערב איראן.

הקצין השתמש בהכשרת SERE (הישרדות, התחמקות, עמידה בשבי והיחלצות) כדי להימנע מלכידה. הוא התרחק מההריסות, טיפס לרכס גבוה והסתתר שם, תוך הפעלת משואת חירום.

הנווט הוא קולונל, מקביל לדרגת אל"מ, כלומר בחיל האוויר הישראלי זו דרגתם של חלק ממפקדי הבסיסים.

הנווט הפעיל את מכשיר האיתור שלו ומיקומו נוטר כל הזמן - כאשר במקביל אש הופעלה כדי למנוע הגעה אליו, וכוחות קרקע הונחתו באיראן כדי לחלצו. בכירים אמריקנים מתארים כי קרב התנהל במקום - אך איש מבין החיילים (למעט שני אנשי הצוות) לא נפגעו.