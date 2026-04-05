המשטרה משתלחת בבג"ץ: "מאות שוטרים סיכנו את חייהם!"

התקרית בין המשטרה לבג"ץ עלתה שלב, לאחר שממשטרת ישראל נמסר: "מאות שוטרים הופעלו תוך סיכון חייהם, ואף נאלצו לחלל את השבת"

בית המשפט העליון החליט אמש (שבת) במעמד צד אחד, כי מותר יהיה לקיים הפגנות עד 600 מפגינים. זאת בניגוד להנחיות פיקוד העורף.

בנוסף המשטרה התבקשה להציג את תשובתה לבג"ץ במהלך השבת, ובג"ץ פסק כי מאחר ולא נתקבלה תשובה, תהיה אפשרות להפגין.

מאוחר יותר המשטרה מיהרה לתקוף חזרה: "לאחר עיון בתגובת הרשות השופטת כעולה בכתבה, נעמיד דברים על דיוקם. בניגוד מוחלט לנטען, הרי שבפועל משטרת ישראל הציגה את עמדתה לבג״צ טרם כניסת השבת!

יתרה מזאת ובניגוד לנטען, רק פיקוד העורף התבקש להציג מתווה מוצע לקיום המחאות. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם נדגיש כי לנוכח החלטת בג״צ ולשם מימושה, מאות שוטרים הופעלו תוך סיכון חייהם, ואף נאלצו לחלל את השבת".