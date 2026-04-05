דרמה אדירה באיראן: חילופי אש כבדים וחילוץ הירואי

לאחר יומיים של חיפושים קדחתניים בלב שטח עוין, מאות לוחמי קומנדו חילצו את הקצין הפצוע במבצע נועז. טראמפ: "הקולונל המכובד בידינו"

סוף דרמטי ומוצלח לדרמה בשמי איראן: הבוקר (ראשון), יומיים לאחר הפלת מטוס ה-F-15E האמריקני, אישרו גורמים רשמיים בארצות הברית כי נווט המטוס חולץ בשלום משטח איראן. המבצע, שתואר כ"מרוץ נגד הזמן", הסתיים בשעות הבוקר המוקדמות כאשר הקצין הועבר לידיים בטוחות.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אישר את הפרטים בהודעה חגיגית ובירך על חזרתו של הקצין: "הקולונל המכובד בידינו, כשהוא בריא ושלם!", מסר הנשיא בהתרגשות.

מאות לוחמים במבצע חילוץ ענק

על פי דיווחים ב"ניו יורק טיימס" וב"וול סטריט ג'ורנל", לא מדובר היה בחילוץ נקודתי אלא במבצע צבאי רחב היקף. מאות חיילים מהכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית השתתפו בפשיטה הנועזת בלב שטח איראן. גורמים רשמיים תיארו את האירוע כ"מרוץ בין חיים ומוות" בין הכוחות האמריקנים לכוחות האיראניים, שניהלו מצוד אחר הנווט הפצוע במשך יומיים.

"בסופו של דבר, כוחות קומנדו אמריקנים הצליחו להגיע לחייל הפצוע ולחלץ אותו במבצע ענק", נמסר ל"טיימס". גורמים אמריקנים הוסיפו כי למרות הסיכון העצום והמתיחות השיא באזור, "כל הכוחות שהיו מעורבים בחילוץ יצאו בבטחה מהמרחב האווירי של איראן".

הטייס חולץ, הנווט נותר בשטח

הנווט, שזהותו טרם הותרה לפרסום, היה אחד משני אנשי הצוות שהיו על מטוס הקרב בעת שהופל על ידי כוחות איראניים ביום שישי האחרון. בעוד שהטייס חולץ כבר ביום ההתרסקות, הנווט נפצע במהלך ההפלטה ונותר בשטח עוין במשך כ-48 שעות, כשהוא מצליח להימנע מתפיסה על ידי הכוחות האיראניים שסרקו את האזור.