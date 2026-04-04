אוהבת ישראל בנשמה: 10 עובדות על כוכבת "צער גידול בנות"

לרגל יום הולדתה של כוכבת "צער גידול בנות", שחשפה לאחרונה כי הביקור בישראל הוא חלום חייה שטרם הגשימה, אספנו עבורכם 10 דברים מפתיעים על הילדה הכי מפורסמת מהניינטיז – מהשידוך על המגרש ועד המעבר המפתיע מאחורי הקלעים:

הלב עם ישראל: קנדיס היא אוהדת מושבעת של ישראל. בסטורי מרגש שהעלתה, שיתפה את מיליוני עוקביה כי הביקור ב"ארץ הקודש" הוא הדבר הראשון ב"רשימת המשאלות" (Bucket List) שלה, וציינה: "אני רוצה ללכת במקום שבו ישו הלך".

משפחה של כוכבים: הכישרון עובר בגנים. אחיה הגדול הוא קירק קמרון, שהיה אליל נוער ענק בשנות ה-80 בזכות הסדרה "הכי פחות צפוי" (Growing Pains).

השידוך של "הדוד ג'ואי": את בעלה, שחקן ההוקי ולרי בורה, היא הכירה בזכות הקולגה לסדרה דייב קולייר (ג'ואי), שהזמין אותה למשחק צדקה בו ולרי שיחק. השניים נשואים באושר כבר כמעט 30 שנה.

מלכת סרטי החגים: בארה"ב היא מכונה "המלכה של הולמרק". קנדיס כיכבה בעשרות סרטי חג מולד שהפכו למוסד טלוויזיוני אמריקאי.

לא רק שחקנית, גם מנהלת: היא עזבה את ערוץ "הולמרק" לטובת תפקיד בכיר של מנהלת תוכן ברשת מתחרה (Great American Family), שם היא קובעת מה מיליוני אמריקאים יראו על המסך.

סופרת של רבי-מכר: קנדיס היא לא רק פנים יפות; היא כתבה מספר ספרים שהגיעו לראש רשימת רבי-המכר של ה"ניו יורק טיימס", בעיקר ספרי הדרכה על שילוב בין אמונה לאורח חיים בריא.

שומרת על ערכים: היא ידועה כאחת הנשים הדתיות והשמרניות המשפיעות ביותר בהוליווד, ולא פעם עוררה סערות תקשורתיות כשבחרה להגן על עמדותיה בתקשורת.

הפסקה בשיא: בשיא הצלחתה כצעירה, היא בחרה להתרחק מאור הזרקורים למשך כעשור כדי להקדיש את זמנה לגידול שלושת ילדיה – החלטה נדירה בתעשייה הבידור.

שורדת על הרחבה: בשנת 2014 היא הוכיחה כישורי ריקוד מרשימים כשהגיעה למקום השלישי בגרסה האמריקאית של "רוקדים עם כוכבים".