"ברוך הבא לעולם": כוכבי "אהבה חדשה" הפכו להורים

אחרי שהכירו מול המצלמות והוכיחו שהאהבה שלהם היא הדבר האמיתי, דור טאוב ויונה אריאלי חבקו בסוף השבוע בן בכור ברגע בלתי נשכח בחדר הלידה

בשעה טובה, דור טאוב ונויה אריאלי, הזוג הכי יציב שיצא מתוכנית הריאליטי "אהבה חדשה", הפכו להורים לראשונה. השניים, שהכירו מול המצלמות והוכיחו לכל הספקנים ששידוך טלוויזיוני יכול להסתיים בחתונה אמיתית, חבקו בן בכור ומתוק.

הסיפור של דור ונויה הוא ללא ספק ה"פרוסטטה" של עולם הריאליטי הישראלי: מהרגע הראשון על המסך היה קשה להתעלם מהכימיה המיידית, שהפכה מהר מאוד למערכת יחסים צמודה מחוץ לפריים-טיים. אחרי מגורים משותפים וחתונה מרגשת, הגיעה התחנה הבאה והמרגשת מכולן – הרחבת המשפחה.

דור טאוב ונויה אריאלי צילום: אינסטגרם נויה אריאלי

בפוסט שפרסמו השניים הערב (מוצ"ש) הם כתבו: "ברוך הבא לעולם ילד שלנו".