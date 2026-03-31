השופט סולברג פסל סרטון נוסף של בן גביר

השופט נעם סולברג, קבע כי הסרטון שצילם בן גביר במוזיאון אסירי המחתרות מהווה תעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בנכסי ציבור. סולברג דחה את טענות השר, קבע כי אישור הכניסה המיוחד בזמן מלחמה מעיד על ניצול משרתו

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג , קיבל היום (שלישי) עתירה של עו"ד שחר בן מאיר והורה על פסילה מוחלטת של סרטון שפרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. הסרטון המדובר צולם במוזיאון אסירי המחתרות בירושלים , וזאת בזמן שהמוזיאון היה סגור לקהל הרחב עקב המצב הביטחוני.

בהחלטתו, שהפכה צו ארעי קודם לצו מוחלט , קבע סולברג כי הסרטון בו נראה בן גביר ב"חדר הגרדום" מתייחס לאפשרות של עונש מוות למחבלים – הוא למעשה תעמולת בחירות לכל דבר.

שימוש בנכסי ציבור לטובת קמפיין אישי

השופט סולברג הדגיש בהחלטתו כי השימוש במוזיאון, המנוהל על ידי משרד הביטחון , מהווה שימוש אסור בנכסי ציבור לטובת תעמולה פוליטית. הוא דחה את טענתם של בן גביר וסיעתו כי המוזיאון הוא מקום ציבורי הפתוח לכל.

השופט סולברג הבהיר כי העובדה שהמוזיאון היה סגור למבקרים עקב מבצע "שאגת הארי" , וכי בן גביר נזקק לאישור מיוחד משר הביטחון כדי להיכנס אליו ולצלם - שומטת את הקרקע תחת טענתו. סולברג אף ציין כי "נראה דווקא שבן גביר ניצל את משרתו – 'מעמד מיוחד של המתמודד' – כדי לקבל את האישור, ולצלם את הסרטון".

קנס כבד עקב "הפרה דומה"

בנוסף לפסילת הסרטון , השופט סולברג החליט להטיל על בן גביר ועל מפלגת "עוצמה יהודית" קנס משמעותי. השניים חויבו לשלם יחד, בחלקים שווים , הוצאות משפט בסך כולל של 28,000 ש"ח.

סולברג נימק את גובה הקנס בכך שההפרה הנוכחית דומה להפרה קודמת של בן גביר ("עניין הסירה") , אשר לגביה ניתנה החלטה פוסלת יום אחד בלבד לפני פרסום הסרטון במוזיאון.