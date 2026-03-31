אושר סופית: המסלול המהיר לשיקום בניינים שנפגעו מטילים

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את החוק של ח"כ יעקב אשר, המציע מסלול עוקף בירוקרטיה לשיקום אזורים שנפגעו מהירי באמצעות התחדשות עירונית. הבשורה לדיירים: דרישה לרוב מופחת לאישור הפרויקט ואפשרות למכור את הדירה בתוספת כספית משמעותית

בצל מבצע "שאגת הארי" והמשך הלחימה, מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) ללא מתנגדים את הצעת החוק של חבר הכנסת יעקב אשר. החוק נועד לתת מענה מהיר וממוקד לשיקום ובניית שכונות ומתחמים שנפגעו מירי הטילים, תוך שימוש במנגנונים של התחדשות עירונית המותאמים למציאות שבה עשרות אלפי תושבים עדיין מפונים מבתיהם.

מסלול עוקף בירוקרטיה למבנים פגועים

עד היום, בעלי דירות שביתם נפגע נאלצו להתמודד עם מסע ארוך ומתיש של אישורים ובירוקרטיות סבוכות מול הרשויות, תהליך שעשוי היה להימשך שנים ארוכות. מעתה, על פי החוק החדש, הליכי האישור יקוצרו באופן דרמטי.

במסגרת החוק, ועדות התכנון והבנייה יקבלו סמכויות מורחבות שיאפשרו להן להאיץ את התהליכים. בנוסף, החוק מקל משמעותית על התאגדות הדיירים, ומאפשר לצאת לדרך של התחדשות עירונית במתחמים שנפגעו גם באישור של רוב מועט בלבד מקרב הדיירים במתחם, מה שנועד למנוע עיכובים משפטיים ותכנוניים מיותרים.

"אקזיט" למפונים: קבלו פיצוי מוגדל במקום להמתין

סעיף משמעותי נוסף בחוק מעניק פתרון "אקזיט" לדיירים שאינם מעוניינים להמתין את השנים הנדרשות עד לבניית המתחם מחדש. על פי החוק, דיירים אלו יוכלו לקבל את שווי דירתם בתוספת כספית משמעותית, מה שיאפשר להם לרכוש דירה חלופית באופן מיידי ולשקם את חייהם במקום אחר. המטרה, מסבירים יוזמי החוק, היא לתת מענה דיור לתושבים במהירות המרבית, עם אפס סבלנות לבירוקרטיה.

יוזם החוק, ח"כ יעקב אשר, מסר לאחר האישור במליאה: "משפחות שאיבדו את הבית שלהן אינן יכולות להמתין שנים. בזכות ההקלות שאישרנו נוכל לקצר תהליכים ולבנות עבורן שכונות גדולות, חדשות ומפוארות במהירות המרבית".

אשר הוסיף כי "זו התשובה הניצחת לאויבינו – אל מול הניסיון להרוס, אנחנו בוחרים לבנות, לשקם ולהפיח חיים חדשים. אנחנו מחזירים את התושבים הביתה, בביטחון ובגאווה".