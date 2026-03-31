שלד אדם אותר בחוף הרצליה

צוותי השיטור הימי הגיעו היום אל חופי הרצליה שם אותר ככל הנראה שלד אדם בעומק הים. המשטרה החלה בחקירת נסיבות אירוע במקביל לביצוע הליך זיהו במכון לרפואה משפטית

משטרת ישראל החלה בחקירה בעקבות איתור שלד אדם שאותר מול חופי העיר. כוחות המשטרה הגיעו אל חוף הים בעקבות דיווחים שהגיעו מהרוחצים במקום, על חשד לשלד אדם שאותר בעומק הים. שוטרי השיטור הימי של מחוז תל אביב החלו מיד בסריקות שם אותר השלד.

בתוך כך, נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה. שוטרי תחנת גלילות וחוקרי מז"פ ממרחב ירקון חברו לכוחות השיטור הימי, והעבירו את הממצאים לצוותי המכון לרפואה משפטית.

בן אלמלם ורביד עופר מתנדבי זק״א מצוות הרצליה שמטפלים בזירה מוסיפים:

מוקד זק״א (1223) הזניק אותנו לחוף המרינה בהרצליה בעקבות איתור חלקי שלד אדם במעמקי הים, כוחות השיטור הימי חילצו את הרקמות לחוף מבטחים ושם יחד עם מתנדבי זק״א נוספים אנו מסייעים לכוחות המז״פ ודואגים לכבוד המת.