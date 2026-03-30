בעקבות המלחמה: ההחלטה הדרמטית על הרכבים החשמליים

משרד התחבורה קיבל החלטה דרמטית המורה על פינוי מהיר של כלל הרכבים החשמליים המאוחסנים בנמלי ישראל. ההנחיה מגיעה על רקע הערכות מצב ביטחוניות ובטיחותיות, המזהות את הצטברות הרכבים החשמליים כסיכון ממשי במקרה של פגיעה ישירה או התלקחות, שעלולה להוביל לאירוע רב-נפגעים ולפגיעה בתשתיות קריטיות.

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, בירך על המהלך וציין כי מדובר באישור רשמי להתרעות שהשמיע בעבר. "מה שהתחיל אצלנו בחיפה כהתרעה חד-משמעית עוד בימי מבצע 'עם כלביא', כאשר רכב חשמלי נפגע מפגיעת טיל איראני והמנוע עף למרחק רב – מקבל כעת אישור ברור גם מהמדינה", מסר יהב.

לדבריו, ההנחיה לפינוי אינה צעד טכני בלבד אלא הכרה בסיכון הייחודי של רכבים אלו בעת חירום. "רכב חשמלי שמתלקח הוא לא עוד אירוע – הוא עלול להפוך בתוך דקות לאירוע מורכב, מתפשט ומסוכן. לא ייתכן שמוקדי סיכון כאלה ימוקמו בצמוד לעיר, לאוכלוסייה אזרחית ולתשתיות קריטיות".

יהב הדגיש כי האחריות המוטלת על הנהגת המדינה והעיר היא למנוע את האירוע הבא מראש. "אני מברך על כך שמשרד התחבורה קיבל את ההחלטה הנדרשת. חיי אדם, ביטחון התושבים והחוסן העירוני קודמים לכל שיקול כלכלי או תפעולי. כך אני פועל בחיפה, באחריות וללא פשרות בכל הנוגע לבטיחות הציבור".

הפינוי צפוי להתבצע בימים הקרובים כדי לדלל את העומסים בנמלים ולצמצם את החשיפה של ריכוזי הרכבים לאיומים ביטחוניים פוטנציאליים.