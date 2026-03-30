בגלל ביטול אירועי הענק: האלטרנטיבה של השומרון למטיילים בפסח

בעקבות הנחיות פיקוד העורף האוסרות על קיום אירועים המוניים, מועצת שומרון מציגה חלופה ערכית לחול המועד וקוראת לציבור להגיע ולחזק את חלוצי החוות. יוסי דגן: "ההגעה היא הרבה מעבר לטיול - היא התייצבות למפגן כוח לאומי"

בעקבות הנחיות פיקוד העורף המגבילות קיום של אירועים המוניים ברחבי הארץ, מועצה אזורית שומרון ותיירות שומרון קוראות לעם ישראל לנצל את חופשת חול המועד פסח לחוויה מסוג אחר – יציאה לשטח וחיזוק משפחות חלוצי החוות. תחת הכותרת "יחד כל הדרך", הציבור מוזמן לפקוד עשרות חוות חקלאיות הפתוחות למבקרים בשעות מתואמות מראש, דווקא בימים גורליים אלו.

החזית מול הטרור וקמפיין הדה-לגיטימציה

במועצת שומרון מבהירים כי החוות אינן רק עוד נקודה תיירותית, אלא עומדות בחזית ההתיישבות וניצבות בנקודות האסטרטגיות ביותר, היכן שהנוכחות היהודית קובעת מציאות. בתקופה סוערת זו, שבה החוות מתמודדות עם טרור מחד וקמפיינים בינלאומיים של דה-לגיטימציה מאידך, כל משפחה שמגיעה נחשבת לתגבורת, וכל ביקור הוא אמירה ריבונית שנותנת אוויר לנשימה עבור מי ששומרים על הקרקע יום ולילה.



ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, פנה לציבור בקריאה נרגשת: ״בימי חג החירות, חובתנו המוסרית היא לצאת לשטח ולחזק את החלוצים שנמצאים בקו הראשון של המערכה. החוות הן חוד החנית של המאבק על הארץ. בעת הזו, כאשר קיום אירועים המוניים לא מתאפשר על פי הנחיות פיקוד העורף, אני קורא לכל אחת ואחד מכם לבוא לחבק ולחזק את הגיבורים הללו, החלוצים ששומרים על מדינת ישראל".

דגן הוסיף והדגיש את החשיבות ההיסטורית של המהלך: "הכלל ההיסטורי מהדהד היום יותר מתמיד: היכן שתעבור המחרשה והעדר - שם יעבור הגבול! ההגעה לחוות הללו שמחזיקות את אדמות המולדת בפועל, בחירוף נפש, בשגרה ותחת אש, היא הרבה מעבר לטיול - היא התייצבות למפגן כוח לאומי. בואו בהמוניכם, טיילו, ותהיו חלק מחומת המגן של בניין הארץ״.

איך מגיעים?

כדי לעמוד בהנחיות ולשמור על הסדר, המועצה מזמינה את המטיילים להיכנס לאתר הייעודי של תיירות שומרון ולבחור מראש יום ושעה לביקור.

בין עשרות החוות שיפתחו את שעריהן למבקרים בחול המועד ניתן למצוא את: החווה של איתמר כהן, חוות תום, מרום שמואל, חוות השקדים, נוף אבי (מגדלים), אלח״י (שבי שומרון), מגדל דוד, רחבעם – נצח דוד, חוות שעורים, דורות עילית, חוות צרדה (פדואל), חוות צורים־צאלה, שובאל (אריאל), חוות מעוז שאול, שיר לדוד, אל נווה (חרמש), מעוז צבי, חוות אבי״ה (ריחן) וארץ קמה (חרמש דרום).