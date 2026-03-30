תקיפה אווירית: צה"ל חיסל מחבלי חמאס חמושים בצפון עזה

תקיפה אווירית: כוחות צה״ל זיהו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) מספר מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעת שפעלו בצפון רצועת עזה. מיד לאחר הזיהוי, צה״ל תקף וחיסל את המחבלים החמושים במטרה להסיר את האיום על כוחותינו.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, אמש דווח כי כוחות צה"ל זיהו, תקפו וחיסלו חולייה של כעשרה מחבלים חמושים מחמאס שפעלו במרכז רצועת עזה. במקביל, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 חיסלו את המחבל אחמד פאיז סאלם אבו רידה, אשר לטענת דובר צה"ל "הפר באופן שיטתי את תנאי ההסכם, בין היתר בכך שחצה מספר פעמים את הקו הצהוב, העביר כספים לחשודים עבור פעילות טרור והיווה איום על כוחות צה״ל".

עוד נאמר כי אבו רידה נעצר במהלך המלחמה בעקבות מעורבותו בפעילות טרור, ושוחרר במסגרת מבצע 'כנפי דרור' שבמהלכו שוחררו החטופים משבי החמאס.