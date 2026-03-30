אחרי גל הרציחות: פשיטה לילית ברהט. 13 חשודים נעצרו

משטרת ישראל פשטה על בתי משפחות בעיר רהט במסגרת המלחמה בפשיעה במגזר הערבי. 13 חשודים נעצרו בחשד למעורבות באירועי ירי ואלימות.
שוטרי המחוז הדרומי ממשיכים לפעול בפעילות מבצעית גבוהה ברחבי הגזרה ואמש, בעקבות אירועי ירי ואלימות קשים בין שתי משפחות מסוכסכות נערכה פשיטה על בתי המשפחות. הכוחות הגיעו למתחמי בתים בשכונות 31 ו-3 והפזורה הסמוכה שם עצרו 13 חשודים במעשים.
בנוסף במהלך הפעילות נתפסו אמצעי לחימה- נשק מסוג M16, שני אקדחים מחסניות ותחמושת בקוטר 5.56, שעל פי החשד שימשו את המעורבים בסכסוך האלים. כלל העצורים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה.
הפשיעה והאלימות במגזר הערבי ממשיכה להעסיק את כוחות המשטרה כשבתוך יומיים נרצחו ארבעה בני אדם באירועי אלימות שונים. מאז תחילת השנה נרצחו במגזר הערבי 74 איש.
