בעקבות ישי ריבו: למה אופירה החליטה להניח את הטלפון בצד?

אופירה אסייג מודה שהיא מושפעת מה"צום הדיגיטלי" של ישי ריבו, ונזכרת ברגע שבו אייל גולן לקח לה את הטלפון ושינה הכל

אחרי שנים שבהן היא נחשבת לאחת הדמויות הפעילות והדומיננטיות ביותר באינסטגרם הישראלי, אופירה אסייג מחשבת מסלול מחדש. בשידור ברדיו תל אביב, חשפה היום (שני) אסייג כי היא מושפעת מהחלטתו של הזמר ישי ריבו לקחת "צום דיגיטלי" ולהתנתק מהרשתות למשך 40 יום.

"פתאום התחברתי אליו"

אסייג שיתפה את המאזינים בתחושותיה לגבי העומס הדיגיטלי: "וואלה, פתאום התחברתי לישי ריבו בקטע הזה," הודתה. "אני לא יודעת אם אני יכולה 40 ימים בלי, אבל אני לגמרי מסכימה איתו". היא ציינה כי מי שעוקב אחריה בתקופה האחרונה כבר יכול להבחין בשינוי: "בשנה האחרונה הורדתי פרופיל".

האשם: אייל גולן

בגילוי לב משעשע, אופירה נזכרה במי שהכניס אותה לעולם הזה מלכתחילה – החבר הקרוב אייל גולן. מתברר שגולן הוא זה שפתח לה את החשבון באופן אישי: "אייל גולן לקח לי את הטלפון ופתח לי את האינסטגרם. מאז אני מכורה".

האם נראה את אופירה מתנתקת לגמרי? כרגע היא מסתפקת בהורדת הילוך, אבל היא בהחלט לא פוסלת שבעתיד זה יהיה צעד דרסטי יותר. בינתיים, נראה שהיא פשוט בוחרת להניח את הטלפון בצד קצת יותר, וליהנות מהשקט.