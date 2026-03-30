משרד החוץ באיראן: "דרישות ארה"ב מוגזמות ולא הגיוניות"

דובר משרד החוץ האיראני הכחיש את הדיווחים על מו"מ ישיר מול ארה"ב וטען כי "ההצעות שהועברו לאיראן עם הדרישות של ארה"ב היו מוגזמות ולא הגיוניות"

דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בקאאי הכחיש היום (שני) את הדיווחים על מגעים ישירים של ארה"ב מול איראן, ודחה את ההצעות האמריקניות לסיום המלחמה.

"לא ניהלנו עד כה משא ומתן ישיר עם ארה"ב - רק קיבלנו מסרים דרך מתווכים על רצונה לנהל משא ומתן" טען בקאאי. לטענתו, "ההצעות שהועברו לאיראן עם הדרישות של ארה"ב היו מוגזמות ולא הגיוניות".

במקביל, משרד החוץ של איראן פרסם הודעה בה נטען כי "ישראל וארה"ב הגבירו את התקיפות, שכוונו נגד היסודות המדעיים של המדינה. אנו נמצאים במצב הדורש את כל המאמצים להתמקד בהגנה על ליבת איראן. בנסיבות אלה, ההגנה הלאומית היא בעלת חשיבות עליונה".