"ניסיתי להתאבד אחרי ההדחה": מירה נואף בחשיפה מטלטלת

מירה נואף רבה עם הדיירים

"בלעתי כמעט 90 כדורים": שבועות אחרי שיצאה מהבית המפורסם במדינה, מירה נואף שוברת שתיקה ומדברת לראשונה על הרגע שבו הכל התפרק. הווידוי המטלטל על הבדידות, התגובות הקשות - והלילה שבו כמעט ויתרה על חייה

ההדחה של מירה נואף מבית "האח הגדול" אולי כבר מאחורינו, אבל הסערה סביבה ממש לא נגמרה. אחרי שעוררה שיח עוד בכניסה לבית בעקבות טענות ברשת על עמדות פרו-פלסטיניות, ובהמשך הודחה לאחר האמירה החריגה "שחמאס ייקח אותך" לעבר אחד הדיירים – עכשיו נואף חושפת מה קרה לה אחרי שהמצלמות כבו.

בראיון לפודקאסט של ערן סוויסה, נואף שיתפה מה עבר עליה מיד אחרי ההדחה – ואיך בתוך זמן קצר מצאה את עצמה בקריסה נפשית שהובילה לניסיון אובדני.

"הרגשתי שהחלום שלי נגמר ברגע"

לדבריה, רגע ההדחה היה שבר גדול. נואף סיפרה כי נכנסה לתוכנית עם הרבה ציפיות, אחרי שעזבה עבודה והשקיעה כסף וזמן כדי להגיע לבית.

היציאה המהירה, מבחינתה, לא הייתה רק סיום של חוויה טלוויזיונית- אלא תחושה שהכל מתפרק באחת. "הרגשתי שהעולם שלי נעצר", תיארה, והוסיפה שהחוויה הייתה קשה הרבה יותר ממה שדמיינה.

נקודת השבר: התגובות ברשת

אבל הקושי הגדול, לדבריה, הגיע דווקא אחרי. נואף סיפרה כי נחשפה לגל של תגובות קשות ואיומים ברשתות החברתיות - דבר שהוביל לתחושת בדידות והתרחקות גם מצד אנשים קרובים.

לטענתה, אנשים שהיו חלק מחייה התרחקו ממנה, קשרים נפגעו, ואפילו בסביבה הקרובה הרגישה שינוי ביחס כלפיה. "פתאום הכל קרס", תיארה.

ניסיון אובדני ואשפוז

בשלב הזה, כך לפי דבריה, המצב הידרדר לנקודה מסוכנת במיוחד. נואף סיפרה כי בלעה כמעט 90 כדורים בניסיון לשים קץ לחייה. בהמשך היא פונתה ואושפזה בבית החולים תל השומר.

הסיפור של מירה מזכיר שבריאליטי כל מילה נאמרת מול מצלמות - אבל ההשלכות שלה ממשיכות הרבה אחרי, גם מחוץ למסך.



