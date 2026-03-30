אחרי ששבר שיא של 5 שנים: אדיר מילר בבשורה שכולם חיכו לה

נתון שלא נראה בישראל 5 שנים: אחרי שכבש את פסגת הרייטינג עם כמיליון צופים לפרק, אדיר מילר חותם את השמועות ומקבל החלטה סופית לגבי ההמשך של "ריסט"

אחרי עונה ראשונה שהפכה לאחת ההצלחות הגדולות של השנים האחרונות, "ריסט" של אדיר מילר מקבלת אור ירוק לעונה שנייה בקשת 12 - עם נתונים שקשה להתעלם מהם.

כמעט מיליון צופים לפרק

"ריסט" לא רק הצליחה - היא שברה נתונים. הסדרה רשמה ממוצע של 18.2% רייטינג ו-722 אלף צופים לפרק, אבל הסיפור האמיתי מגיע בהשלמות הצפייה: בתוך שבוע, כל פרק טיפס ל-26.4% רייטינג ו-922 אלף צופים.

בסך הכול, לכל פרק נחשפים כ-1.2 מיליון צופים - נתון שהופך אותה לסדרה הנצפית ביותר בישראל בחמש השנים האחרונות.

הציפיות היו אחרות - וההפתעה הייתה גדולה

עוד לפני שעלתה, רבים ציפו ש"ריסט" תהיה המשך ישיר לסגנון המוכר של אדיר מילר - כזה שמזכיר את "רמזור" או "צומת מילר", שתי הסדרות שהפכו אותו לאחד היוצרים המצליחים בישראל. אבל בפועל,"ריסט" הלכה לכיוון אחר.

במקום קומדיה יומיומית קלאסית, הסדרה מציגה דרמה-קומית עם עומק רגשי, שמתעסקת בשאלות של זהות, בחירות והתחלות חדשות - והקהל, כך נראה, לגמרי הלך איתה.

משבר גיל 50 שהפך לדרמה

העלילה עקבה אחרי גבר בן 50, איש קבע, שמרגיש תקוע מכל כיוון - בזוגיות, בעבודה ובחיים עצמם.

כשהוא מקבל בטעות אבחנה שיש לו זמן קצוב לחיות, הוא מחליט לשבור הכול: נפרד מאשתו, עוזב את הצבא, לוקח הלוואה - וטס לתאילנד. אבל רגע לפני ההמראה מגיע הטוויסט: הכול היה טעות.

מכאן בדיוק הסדרה מתמקדת בשאלה מה עושים עכשיו. האם חוזרים לחיים הקודמים כאילו כלום לא קרה, או שמנצלים את הרגע הזה כהזדמנות אמיתית להתחיל מחדש.

הצלחה שלא משאירה מקום לספק

עם נתונים כאלה, ההחלטה לחדש את "ריסט" לעונה נוספת כמעט מתבקשת.

השילוב בין סיפור אישי, טוויסט דרמטי והומור מדויק הצליח לגעת בקהל רחב - ולהוכיח שגם כשאדיר מילר יוצא מהאזור המוכר, הוא עדיין יודע להביא להיט.